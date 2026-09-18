Jamones Peñarroya se alza con la Medalla de Oro a la Mejor Paleta de Teruel 2026

Jamones Peñarroya S.L. ha recibido este viernes la Medalla de Oro a la Mejor Paleta de Teruel 2026 durante los premios entregados por la DOP Jamón de Teruel. En este caso, la pieza premiada procede de un cerdo engordado en la granja de Fernando Joaquín Ibáñez Gimeno, ubicada en Villafranca del Campo, y ha sido elaborada en el secadero de Jamones Peñarroya S.L., en Peñarroya de Tastavins, con un periodo de elaboración de 86 semanas.

Además, Rokelin S.L.U. ha recibido la Medalla de Oro al Mejor Jamón de Teruel 2026. La pieza procede de un cerdo engordado en la granja de Bienvenido Alquézar Fabregat, ubicada en Andorra, y ha sido elaborada en el secadero de Rokelin S.L.U., en Teruel, con un periodo de elaboración de 102 semanas.

El acto de entrega de premios se enmarca en la XLII Feria del Jamón de Teruel, que tiene lugar del 17 al 20 de septiembre. La cita ha sido inaugurada por el presidente de la DOP Jamón de Teruel, Ricardo Mosteo, y ha contado con la presencia de la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Joaquín Juste, entre otros representantes institucionales, como el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, y la consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Arancha Simón.

Nolasco ha reivindicado que «apostar por el Jamón y la Paleta de Teruel también implica vertebrar Aragón y luchar contra la despoblación», teniendo en cuenta el valor de «todas las granjas, secaderos y mataderos de calidad en nuestra comunidad».

A su vez, Nolasco ha reivindicado el «blindaje del sector primario frente a la Agenda 2030», y ha rechazado «las políticas del fanatismo climático y del Pacto Verde Europeo que priorizan a los alimentos extranjeros en una competencia desleal».

Por su parte, Simón ha destacado que «el Jamón de Teruel es uno de los grandes nombres de la agroalimentación aragonesa», dado que «fue el primer jamón de España en contar con Denominación de Origen». Una circunstancia que «es un motivo de orgullo y supone una responsabilidad». Ha elogiado el «mucho trabajo» que se realiza en las explotaciones, en los secaderos, en las empresas y en el Consejo Regulador. En esa línea, ha celebrado que «Teruel tiene una DOP reconocida, una IGP vinculada a su sector porcino y un producto que genera actividad, empleo y valor en el territorio».

Simón ha puesto el foco del ejecutivo en «dar cada vez más peso a nuestras figuras de calidad diferenciada». Ha recordado que «tenemos denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas y alimentos con nombre propio que hablan muy bien de cómo se trabaja en Aragón». Al mismo tiempo, ha expresado que «no basta con tener buenos alimentos», sino que también «hay que defenderlos, promocionarlos y explicar al consumidor por qué son distintos». «Ahí Aragón Alimentos tiene un papel importante. Queremos que los alimentos aragoneses se conozcan más, se valoren mejor y lleguen más lejos. Y el Jamón de Teruel, la Paleta de Teruel y el Cerdo de Teruel tienen que estar en esa primera línea», ha subrayado.

Por último, Simón ha garantizado que el ejecutivo autonómico va a seguir trabajando con el sector agrario «cuidando nuestras figuras de calidad y apoyando a quienes producen, transforman y dan valor a nuestros alimentos». «Gracias a todos los que formáis parte de este sector, porque habéis conseguido que el Jamón de Teruel tenga el prestigio que tiene, dentro y fuera de Aragón», ha concluido.







