La formación de un nuevo partido político independiente en Caspe, nacido a partir de los concejales que han dejado Ciudadanos en la localidad, ha derivado en una crisis ideológica entre sus propios miembros. De los cinco que componían hasta ahora el grupo municipal del partido naranja, tan solo Cristian Poblador y Ramón Repollés han confirmado su participación en este nuevo proyecto, que se denominará ‘Somos Caspe’. Por su parte, el concejal José Miguel Albiac no seguirá con sus dos compañeros en el partido independiente, pero no ha confirmado si dejará la política o se unirá a otro partido del municipio. Asimismo, la edil Ana Jarque todavía está tomando la decisión porque no se siente «muy alineada con este nuevo proyecto local». En su misma situación se encuentra el concejal Agustín Moré.

«En principio estábamos trabajando todos en el nuevo proyecto», ha señalado Poblador. No obstante, el que fuera líder de la formación liberal en Caspe ha asegurado que ya cuentan con nuevas incorporaciones que comunicarán en los próximos días. «Es gente de la localidad, implicada por su pueblo», ha señalado.

Respecto a los principios que abanderarán desde este partido, «no creemos en la ideología para gobernar en el ámbito local, el trabajo desde la ideología deja atrás a muchos vecinos», ha insistido Poblador. Del mismo modo, Ramón Repollés ha reconocido que en los cuatro años que llevan como concejales en Caspe han percibido que «un mismo partido político defiende o se muestra en contra de una misma postura en función de si está gobernando o en la oposición, por lo que no queremos que la gestión municipal sea ideológica«.

En la página web del nuevo partido se indica que se centrarán en los siguientes pilares: «Adaptar Caspe a una realidad económica y social; promover un gobierno local más cercano; reforzar la transparencia; reducir la carga fiscal de los vecinos; defender el comercio local y el emprendimiento; proteger el patrimonio y potenciar el turismo».

Antecedentes en la historia política de Caspe

Esta no es la primera vez que se constituye una formación independiente en Caspe. De hecho, también desde el centro derecha nació en 1999 la agrupación de electores Compromiso Por Caspe (CPC). En las elecciones de 1999 fue la segunda opción política más votada, logrando 4 de un total de 13 concejales. En las elecciones de 2003 y 2007 fue la primera fuerza política municipal con 5 concejales, igual que el PSOE en esos dos años.

También en 1991 entró Bernardo García como concejal en el Ayuntamiento de Caspe con Avezami, la Asociación de Vecinos de Zaragoceta y Miraflores de Caspe. En 1995 se volvieron a presentar y en esta ocasión ya entró como concejal la activista Prado Murillo. También en 1999 y 2003 se presentaron, aunque sin lograr representación, los candidatos por el DPC (Desarrollo Para Caspe).

Pero este recorrido por los partidos independientes viene de lejos, ya en las primeras elecciones democráticas en 1979, se presentó el partido Autogestión Municipal.