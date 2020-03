Cristian Villacampa: «Ahora debemos ser más responsables que nunca»

¿Cómo llevan los agentes el momento que se está viviendo, y qué protocolo están llevando a cabo desde la Policía Local de Caspe?

También atienden a los ciudadanos por vía telemática.

La verdad es que nunca habíamos tenido tantas llamadas telefónicas como hasta ahora. Normalmente son para aclarar dudas de la normativa vigente en relación con el estado de alarma. Vemos un poco de desconocimiento con algunas cuestiones, aunque según pasan los días también estamos comprobando que los ciudadanos tienen más claro qué pueden y no pueden hacer.

Están para eso, para que cumplan las normas de aislamiento, ¿cómo ven a la población?

En general, las personas son respetuosas y están concienciadas, aunque siempre hay excepciones, pero en ese caso no dudamos en denunciar.

¿Cuántas denuncias han puesto hasta la fecha, y por qué motivo?

La primera que se interpuso fue el lunes pasado, 16 de marzo, a una persona que estaba en plena vía sin un motivo aparente, y durante un tiempo más que considerable. Se le avisó reiteradamente, hasta tres veces, y no hizo caso. Hemos denunciado hasta en 19 ocasiones, y por este mismo motivo. Este es el número de denuncias que llevamos hasta la fecha, 9 de ellas este fin de semana. Son de tipo grave, y la multa oscila entre 601 y 30.000 euros.

¿Cómo funciona este trámite?

¿Cuáles son las situaciones en las que más nos estamos poniendo en peligro, las que más se repiten?

Sobre todo vemos que la gente no se acostumbra a ir sola, a no ir en grupo. Ese es el principal error. Si uno sale a la calle a realizar las actividades que están permitidas (comprar comida, medicamentos, pasear al perro, ir a trabajar…), debe hacerlo de manera individual. Es importante recordar la normativa que prohíbe viajar en vehículo más de una persona. Vemos que los ciudadanos todavía no se acostumbran a esta última.