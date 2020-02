El Cross Zancadas de Andorra reúne a cerca de 200 atletas de distintas categorías

El pasado domingo se disputó con la presencia de alrededor de unos 200 atletas, la 15ª edición del Cross Zancadas, que forma parte del 7º Circuito Intercomarcal de Carreras Escolares. La prueba se desarrolló en el circuito ITACA de la Villa Minera.

Las distancias recorridas fueron de 5.700 m. en las categorías masculina/femenina de adultos, 2.500 m. en categoría sub 16, 1.900 m. en sub 14, 1.200 m. en sub 12, 900 m. en sub 10, 600 m. en iniciación, 200 m. en preescolares y 100 m. en chupetes.

El podio de la categoría absoluta femenina lo completaron Laura Clavería y Eva Morraja, ambas del Running Zaragoza y Carmen Cantero del Kilómetro 0 de Caspe. El andorrano Jorge Galve se hizo con el triunfo en la categoría absoluta masculina y estuvo acompañado en el podio por Lorenzo Bellés Ferrer del Club Aivadai de Mas de las Matas y por Raúl Carreras Galve del Alcorisa Fondistas.

Al final de la cita atlética se entregaron trofeos a los 3 primeras/os clasificados en cada una de las categorías por parte de las autoridades presentes (Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Andorra, Presidenta de la Comarca Andorra Sierra de Arcos, Reina de la Tercera Edad y Presidente del Club Zancadas). A los más pequeños, preescolares y chupetes, se les obsequiaba con una medalla y un pequeño detalle.