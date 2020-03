Cuencas Mineras avanza en la conversión de las cocheras mineras en un reclamo turístico

La Comarca de Cuencas Mineras espera poder iniciar este año una segunda fase del proyecto que permitió a finales del 2019 consolidar el edificio que albergaba los ferrocarriles de Minas y Ferrocarriles de Utrillas (MFU), y que se conoce como las cocheras mineras. “Le llamábamos el cocherón de las locomotoras y es donde se guardaban las locomotoras de ancho de mina y donde se hacían las reparaciones”, recuerda con cariño José María Merino, presidente de esta comarca y extrabajador de MFU. Estuvo operativo entre 1904 hasta 1967 aproximadamente y en 1979 se acabó abandonando, con todo lo que eso conllevó.

El objetivo es ahora recuperar el sistema de giro que permitía avanzar a una u otra locomotora hacia las cocheras. “Desde la parte central, en la rotonda, ibas girando la locomotora y se enfocaba hacia una de las siete cocheras disponibles”, explica Merino. No obstante, el objetivo final pasaría por musealizar el edificio para hacer de él un atractivo turístico. Actualmente es visitable y dentro de las cocheras se encuentran unos paneles informativos, pero desde la comarca consideran que no es suficiente y quieren hacerlo “mucho más atractivo”. Además de la recuperación del giro, también plantean poder devolver a la comarca la locomotora Nº 4 de Utrillas, cuyo original se encuentra ahora en Suiza, aunque no dan más detalles.

Las actuaciones durante la primera fase de la recuperación de las cocheras se centraron en la consolidación del edificio y el inicio de su museización. Se repuso el tejado, pues como apunta Merino, MFU llegó a vender hasta las tejas: “Si nos descuidamos un poco no dejan ni los ladrillos, porque se habían llevado tres arcos completos, con eso que diga es suficiente…”, lamenta. También se recuperó la aguada, un depósito de agua en alto que surtía a las locomotoras del líquido suficiente para poder funcionar.

Interior del edificio con la nueva techumbre y los paneles informativos./ Comarca Cuencas Mineras

Las cocheras mineras

El edificio de las cocheras se ubica en los antiguos lavaderos de carbón, en una zona situada entre los términos municipales de Utrillas, Montalbán y Martín del Río. “La vía férrea partía desde la mina del Sur, pasaba por la mina del Pozo Santa Bárbara, la mina Santiago… y al final bajaba a dejar el carbón a estos lavaderos, donde se clasificaba por tamaños y se cargaba en otro tren de ancho de vía métrico que unía la estación de Utrillas-Montalbán se distribuía hacia Zaragoza”, rememora.

Cuando el inmueble se abandonó en 1979, todos los trabajadores –incluido Merino- fueron trasladados a la mina del Pozo Pilar de Escucha, que era la más nueva de MFU. “Ni la propia empresa pensó que años más tarde algunos ‘locos’ estarían intentando recuperar el patrimonio minero como parte de nuestra cultura y de nuestra forma de ser en una comarca dedicada durante cien años a la minería”, señala la persona que ahora persigue la puesta en valor de este patrimonio que durante años permaneció en el olvido.