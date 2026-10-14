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14 OCT 2026|

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AFEDACC pone en marcha un programa integral de atención a personas con Alzheimer en Caspe

La entidad social busca apoyar tanto a usuarios como familiares o cuidadores con talleres, charlas y jornadas de sensibilización

Las actividades están orientadas a mantener las capacidades cognitivas y funcionales de los usuarios / AFEDACC
Las actividades están orientadas a mantener las capacidades cognitivas y funcionales de los usuarios / AFEDACC

La COMARCA14 10 2026

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ActualidadSociedad

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Caspe y Comarca (AFEDACC) ha puesto en marcha este año un programa integral dirigido a personas con Alzheimer y otras demencias, personas mayores con dificultades de memoria y sus familiares cuidadores. La iniciativa, que se extiende al conjunto de la población de la Comarca del Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp, busca mejorar la calidad de vida de las personas participantes y fomentar una comunidad más informada, comprometida y sensibilizada con estas enfermedades.

En ese sentido, la entidad está desarrollando actividades orientadas a mantener las capacidades cognitivas y funcionales, favorecer la autonomía personal y promover el bienestar de las personas participantes. Entre ellas se encuentran los talleres de estimulación cognitiva y funcional, los talleres de memoria para personas mayores y el asesoramiento y préstamo de ayudas técnicas.

Además, dentro del programa también se incluyen acciones dirigidas a la población en general y, especialmente, a los familiares cuidadores de personas con enfermedad de Alzheimer (EA) y otras demencias, proporcionando información y herramientas que contribuyan a un mejor conocimiento y comprensión de la enfermedad. Todo ello se lleva a cabo mediante talleres de autocuidado, charlas informativas, proyecciones de películas, mesas informativas, exposiciones y jornadas de sensibilización, así como a través de entrevistas en medios de comunicación y de la difusión de contenidos en redes sociales.

Desde AFEDACC destacan "la importante labor del voluntariado de la asociación, cuya participación y compromiso están presentes en muchas de estas actividades y contribuyen de manera significativa a su desarrollo y alcance".

A través de esta atención integral, AFEDACC trabaja para dar respuesta a las necesidades de las personas con Alzheimer y otras demencias y de sus familiares cuidadores, actuando tanto en el ámbito individual y familiar como en el comunitario.

El proyecto se enmarca en el Plan de Prioridades de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y cuenta con la financiación de la Fundación ONCE. En este marco, COCEMFE gestiona la subvención destinada a apoyar los proyectos prioritarios de sus entidades, proporcionando asesoramiento y realizando un seguimiento durante todo el proceso.

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