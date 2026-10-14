La calandina Pilar Borraz, Socia de Honor con Emblema de Oro de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria

La Gerente Única de Atención Primaria del Servicio Aragonés de Salud y calandina, Pilar Borraz, y el director general de Inspección y Política Sanitaria del Departamento de Sanidad, Ramón Boria, han recibido este miércoles el reconocimiento de Socios de Honor con Emblema de Oro de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). La entidad ha entregado su máxima distinción a ambos, en el marco de su 48º Congreso Nacional, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Santiago de Compostela.

El reconocimiento, acordado por la Junta Directiva Nacional que preside el Dr. José Polo García, valora su trayectoria dentro de la sociedad científica y su implicación en numerosos proyectos que, en palabras de la propia carta de concesión, “sin su dedicación y compromiso no hubieran sido posibles”. Semergen suma una historia de más de 50 años que ha estado muy ligada, precisamente, a la medicina en el medio rural. Por ello, desde este Congreso han destacado que reconocer hoy ese origen es también reconocer el presente y el futuro de la Atención Primaria.

Biografías de los galardonados

La doctora Pilar Borraz realizó su residencia en la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria (UDOMFyC) del sector sanitario Zaragoza II entre 2005-2009, siendo la primera promoción que hizo la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria de cuatro años. Después, ha desarrollado su labor asistencial en distintas zonas básicas del sector sanitario de Alcañiz.

La calandina asevera ser de vocación rural y ha querido recibir esta distinción desde el compromiso, la entrega y la responsabilidad que, afirma, son los pilares de la profesión. “Recibo este Emblema de Oro con enorme humildad y con profundo sentido de la responsabilidad. Es un reconocimiento que no entiendo como individual, sino como colectivo, de todos los que trabajamos cada día en Atención Primaria", ha resaltado.

Asimismo, Borraz ha agradecido el ejemplo que ha sido su padre como médico rural y en el que siempre se ha reflejado. "De él aprendí la entrega, el compromiso y la vocación de estar siempre al lado del paciente. Él me enseñó el camino", ha valorado. Sobre SEMERGEN, ha añadido que sigue siendo su "casa científica". "Siento una pasión profunda por la medicina rural y por Teruel, por mi tierra. Es donde todo cobra sentido: acompañar y cuidar. Seguiré trabajando con la misma entrega de siempre, al servicio de nuestra profesión y de nuestros pacientes”, ha concluido.

Por su parte, Ramon Boria es Licenciado en Medicina y Cirugía en la Universidad de Zaragoza, en 1989, y se formó como especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Boria es funcionario de carrera del cuerpo de Médicos Clase Atención Primaria de la Diputación General de Aragón, actualmente, con destino definitivo en el EAP Santo Grial de Huesca.

En el acto, Boria ha querido responder a este reconocimiento poniendo en valor el trabajo que día a día realiza la sociedad científica SEMERGEN para todos los médicos de Atención Primaria de Aragón: "La participación en comisiones, los grupos de trabajo, las actividades de formación, formación de residentes y estudiantes de grado son valiosísimas para el colectivo. Estamos en momentos convulsos y de incertidumbre en nuestro sistema sanitario y por ello la formación continuada y la dinamización docente es fundamental".

Con esta distinción, SEMERGEN reconoce una trayectoria marcada por el compromiso con la Medicina de Familia y la defensa de una Atención Primaria fuerte, cercana y enraizada en el territorio.











