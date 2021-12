Denuncian al menos tres robos con violencia en el centro histórico de Alcañiz

Un hombre ha perpetrado este jueves al menos tres robos con violencia a mujeres en varias calles del casco histórico de Alcañiz, según han confirmado fuentes policiales. Mediante el método del tirón se ha llevado el bolso de tres alcanizanas utilizando la fuerza y sin tener consideración por sus víctimas. De hecho, a una de ellas la ha arrastrado varios metros por la calle y a otra la ha tirado al suelo junto con el bebé que portaba en un carrito.

De la investigación se está haciendo cargo la Guardia Civil de Alcañiz, que ha pedido la colaboración de la Policía Local para detener al ladrón. Todavía no se ha confirmado su detención. Al parecer, el hombre es joven y llevaba la cabeza cubierta por una capucha negra para no ser identificado e iba abrigado con un chaleco, aunque las fuentes policiales no han precisado su descripción.

* Información pendiente de actualización