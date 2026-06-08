Cocaína, MDMA, speed y éxtasis: Así operaba la red de tráfico de droga desmantelada en Alcañiz y Alcorisa

La doble redada que el pasado martes sorprendió a los vecinos de Alcañiz y Alcorisa se incautó diversas cantidades de cocaína, MDMA, speed, marihuana y pastillas de éxtasis, así como material y elementos para corte y distribución al menudeo, dinero en efectivo y básculas de precisión. El material incautado se tradujo en la detención de siete personas; seis mujeres y un hombre. Seis de ellos permanecen en prisión desde el viernes, tras pasar ante la jueza en Alcañiz.

Se les acusa de un delito de tráfico de drogas y de pertenencia a organización criminal. La 'Operación TROSKA' se inició como consecuencia de detectar un punto de venta al menudeo en un domicilio ubicado en Alcañiz. Las complejísimas investigaciones llevadas a cabo, debido especialmente a la zona en la que se ubicaba la vivienda, comenzaron a mediados del mes de enero.

Fruto de las indagaciones y de los constantes operativos llevados a cabo sobre las personas que moraban en la vivienda, dieron como resultado la ubicación de una segunda vivienda en la localidad de Alcorisa, dedicada igualmente a distribución de sustancias estupefacientes, al menudeo y a funciones de “guardería”, es decir, de almacenamiento de la droga.

Además de las seis detenciones en Alcañiz y Alcorisa, las investigaciones, llevaron a los guardias civiles a proceder a la detención de una de las personas en localidad de Almudévar, donde los agentes también organizaron varios operativos durante la operación.

Según añade el auto de la jueza, la pena de prisión provisional responde a dos cuestiones: evitar el claro riesgo de fuga que existe y evitar la reiteración delictiva ya que «indiciariamente -los investigados- han hecho de la comisión del delito su modus vivendi dado los escasos recursos económicos con los que cuentan para su vida diaria».

Según los indicios, Asunción sería la intermediaria de la trama, dedicándose a la venta y distribución de las sustancias estupefacientes en connivencia con su hija Marta. Asunción mantenía a su vez relación con los investigados Ana y Ricardo. Ana, por su parte, habría participado, según los indicios, en la venta de sustancias estupefacientes siguiendo las indicaciones y en colaboración con la investigada Marta. Bajo las indicaciones de esta, Ana sería la encargada de preparar, vender y hacer la entrega de sustancias en Alcorisa. A su vez, Marta sería la encargada de suministros y reposición de sustancias estupefacientes en los puntos de venta, ocupándose también de mantener los contactos pertinentes para la adquisición de las sustancias y de hacer los desplazamientos necesarios para su obtención. Todas estas labores realizadas en confabulación con Ricardo y Ruth. Por último, los indicios apuntan a Montserrat como persona que ayudaba a Marta, siempre bajo su dirección, atendiendo y cobrando a los clientes.

En la opereción han participado el EDOA (Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga) de Policía Judicial de la Comandancia de Teruel y Equipo Roca de Alcañiz. Además, durante la doble redada estuvo presente la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia, USECIC; y el Servicio Cinológico, además de patrullas de Policía Local.

Momentos de la entrada y el registro de ambas viviendas en Alcañiz y Alcorisa. / G.C.