Desaparece la línea Fayón – Caspe por falta de financiación

Preocupación en la Comarca del Bajo Aragón-Caspe ante la desaparición de la línea Fayón – Caspe (Faio-La Pobla De Massaluca), que conecta gran parte de las localidades de esta zona. La noticia la dio este fin de semana el propio departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, quien dejará de financiar este servicio deficitario, que costeaba a pesar de ser competencia de Renfe. DGA costeaba cinco regionales (uno de los tres diarios Zaragoza – Lérida, el de días alternos Teruel – Valencia, dos de los cuatro diarios Fayón-Caspe y el que conecta los fines de semana Huesca y Jaca). Ante este anuncio, Renfe ha comunicado que se dejará de prestar el servicio a partir del 31 de marzo.

«Dejaremos de pagar los más de 4 millones anuales que destinamos a estos servicios, que no son una competencia autonómica y que se asumieron en 2013 para compensar la merma de servicios que se establecieron como Obligación de Servicio Público desde el Gobierno de España», explica el consejero José Luis Soro.

El departamento de Vertebración de DGA quiere poner en marcha un nuevo mapa concesional de autobuses, por el que se pretende dar cobertura a todos los núcleos de diez habitantes y lograr una mejora global del 40% en las frecuencias y servicios. Para eso necesita financiación. Actualmente dedican seis millones anuales y necesitarán quince.

El presidente del Bajo Aragón-Caspe, Joaquín Llop, define la decisión como «una vergüenza» y asegura que ya se están concretando reuniones inminentes con los representantes autonómicos para intentar solucionar el problema.

La alcaldesa de Caspe, Pilar Mustieles, se ha puesto en contacto con todos los representantes de los pueblos afectados con el objetivo de hacer un «frente común» para recuperar el servicio. «Este cambio nos deja totalmente aislados, especialmente de Cataluña con la que había una conexión constante», afirma la diputada provincial. «Esto no sería tan grave (que lo es aún así) si tuviésemos el lujo de tener buenas carreteras, pero tampoco es el caso».

Los compañeros de CHA en Caspe afirman «‘entender’ la decisión porque no es competencia autonómica» aunque también piden una solución inmediata porque «el territorio no se merece quedarse sin este transporte tan importante».

Servicios afectados

Los servicios afectados son los que van a entre Caspe y Fayón de lunes a domingo (a las 7.05 y 21.53), y en sentido contrario Fayón-Caspe de lunes a viernes (6.31 y 20.35), sábados y domingos (10.02). Este tren tenía parada en los municipios de Fayón, Fabara, Nonaspe, Maella y llegaba a Caspe. Desde todos ellos se recuerda que el servicio se utilizaba para asuntos tan importantes como ir a trabajar, para que los jóvenes acudiesen a sus centros educativos o para que las personas mayores llegasen a sus citas médicas, entre otros.

El consejero subraya que desde Vertebración llevan años reclamando que estos servicios en concreto se asuman como Obligación de Servicio Público (OSP) para la mejora de la vertebración del territorio y del medio rural. En 2019 ya se logró que el Gobierno de España asumiese algunas expediciones entre Teruel-Zaragoza, Zaragoza-Calatayud y Calatayud – Ariza.

«Vamos a seguir reclamando estos servicios como llevamos haciendo desde 2017, pidiendo además que los vehículos se adapten a las necesidades, tanto en calidad como en el número de plazas». El nivel de ocupación es clave para que se determinen qué trayectos son OSP pero «también se pueden recoger otros criterios, como el de la despoblación, para determinarlas». «Confiamos en seguir trabajando con la misma lealtad y colaboración entre el Ministerio, Renfe y el Gobierno de Aragón», recalca.

«Por un lado está la coherencia política, no debemos financiar servicios que no son competencia del Gobierno de Aragón, pero es que, además, desde la Intervención del Gobierno de Aragón también se censura el pago de estos servicios por varias razones», apunta por su parte el director general de Transportes, Gregorio Briz. Entre ellas: que se subvencionan trayectos que exceden de la Comunidad Autónoma; se financian trayectos que no son OSP; y el precio por estos servicios no se justifica con criterios de eficacia y uso eficiente de los recursos económicos.

En este sentido, la prestación de estos servicios supone una subvención media por viajero y trayecto de 119 euros que asume el Gobierno de Aragón. El precio por kilómetro medio es de 18,55 euros frente a los 1,94 euros de media por kilómetro que paga el Ejecutivo por el servicio de autobús y la subvención de 1,38 euros por viajero.

Soro reiteró que entienden que es el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana debería asumir el coste de este servicio en base a «criterios de sostenibilidad, derecho a la movilidad y para hacer frente a la despoblación, no puede ser una responsabilidad que descargue sobre las Comunidades».

Desde la Dirección General de Transporte se ha realizado un estudio de las alternativas posibles para los viajeros mientras se sigue planteando la petición de que el Estado asuma los ferroviarios que se dejarán de prestar ahora. Briz afirma que se ofrece una alternativa «pero siendo conscientes de que nuestra apuesta es el ferrocarril y de que seguirá siendo la reivindicación que traslademos a Madrid».

En el caso de la conexión entre Caspe y Fayón, se han preparado una serie de servicios en autobús para garantizarla. Se ha establecido un servicio de transporte, gestionado por HIFE y a demanda, es decir, se prestará en el momento en el que haya usuarios que lo soliciten y servirá para que los usuarios puedan acceder al tren en Caspe. Se podrá usar este servicio en las cuatro localidades de esta comarca por las que antes paraba el tren.

«Seguiremos reclamando, pero como servicio de OSP, el tren que conecta Caspe – Barcelona (a primera hora de la mañana) porque no podemos prestar un servicio de autobús alternativo al exceder de los límites de Aragón», asegura Briz.

El horario del servicio se adaptará a la demanda, es decir, en función de cuántas paradas deban realizarse y teniendo en cuenta que deberá llegar a la estación de Caspe 10 minutos antes de la salida del tren Caspe – Zaragoza de las 6.55 y a las 10.39 los sábados. El trayecto inverso se llevará a cabo a las 22.00 desde Caspe y con última parada en Fayón a las 23.10 .

Desde Vertebración se ha explicado que se sigue trabajando con Renfe «para conseguir mejoras en los servicios, mejores vehículos para prestar el servicio, que se establezcan paradas facultativas o mejores horarios para aumentar el uso del ferrocarril», según Soro.