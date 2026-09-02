DGA viajará a Cataluña y prepara un simulacro para organizar la respuesta ante un posible caso de peste porcina africana

Aragón continúa libre de peste porcina africana, sin que se haya detectado hasta el momento ningún caso de la enfermedad en la Comunidad, ni en jabalíes silvestres ni en explotaciones porcinas. No obstante, la importancia estratégica del sector porcino aragonés y la situación epidemiológica existente en Cataluña exigen mantener la máxima vigilancia y anticiparse ante cualquier posible escenario. El gobierno autonómico trabaja en un protocolo con el que establecer una respuesta rápida y coordinada, para ello, viajarán a finales de mes a Cataluña para conocer como se trabaja desde allí.

Una delegación aragonesa se desplazará a la zona afectada para conocer sobre el terreno la organización de los operativos, la vigilancia de la fauna silvestre, la búsqueda y gestión de cadáveres, la toma de muestras y la coordinación entre los distintos servicios. El objetivo es incorporar al protocolo aragonés la experiencia adquirida en Cataluña y conocer qué procedimientos han resultado más eficaces ante una situación real.

Además, Aragón realizará en octubre un simulacro autonómico que permitirá evaluar la capacidad de respuesta de los servicios implicados, medir los tiempos de actuación y detectar posibles necesidades de mejora ante una eventual emergencia sanitaria. En este ejercicio participarán los diferentes organismos y servicios implicados en la respuesta, con el objetivo de comprobar que los canales de comunicación, los equipos, los materiales y los procedimientos funcionan de manera coordinada.

Con este objetivo, la consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Arancha Simón, y el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, han presidido este martes una nueva reunión de la Mesa de Prevención de la Peste Porcina Africana, celebrada en la sede del Departamento de Agricultura. Durante el encuentro se ha analizado el borrador del Protocolo de actuación ante la sospecha de peste porcina africana en Aragón, un documento que servirá de base para definir y coordinar la respuesta ante una posible sospecha.

El protocolo se está elaborando con el objetivo de concretar los canales de comunicación, la intervención de los distintos organismos y la coordinación entre los servicios veterinarios, medioambientales, de emergencias y de laboratorio. Simón ha insistido en que el trabajo desarrollado por el Gobierno de Aragón responde a un criterio de prevención y responsabilidad.

«Aragón está libre de peste porcina africana y queremos que continúe así. Precisamente por eso debemos anticiparnos y conseguir que todas las personas y servicios implicados sepan qué hacer desde el primer momento en el que exista una sospecha. No podemos esperar a que aparezca un problema para empezar a organizarnos», ha señalado.

La consejera ha recordado que el porcino constituye uno de los principales sectores económicos y agroalimentarios de Aragón, con una actividad que sostiene miles de empleos y resulta esencial para numerosos municipios del medio rural.

«Trabajar en prevención no significa generar alarma, sino proteger a nuestros ganaderos, nuestras explotaciones, nuestra industria y nuestras exportaciones. Nuestra responsabilidad es estar preparados, aunque esperamos no tener que activar nunca esta respuesta», ha añadido.

Una respuesta coordinada

Luis Biendicho ha destacado la necesidad de mantener una coordinación permanente entre las áreas de Agricultura y Medio Ambiente, especialmente en todo lo relacionado con la vigilancia de la fauna silvestre y el control de la población de jabalí. «La prevención frente a la PPA requiere una actuación conjunta. La vigilancia del medio natural, la localización de posibles cadáveres, la toma de muestras y el control poblacional del jabalí son elementos esenciales para reducir los riesgos y proteger las explotaciones», ha afirmado.

El borrador se someterá a las aportaciones de los integrantes del Comité de Expertos durante un plazo de quince días. Una vez analizadas e incorporadas las aportaciones, se avanzará en la redacción definitiva del documento y en su posterior aprobación. Este documento forma parte de los trabajos para completar el Plan de Contingencia de Aragón frente a la peste porcina africana, actualmente en elaboración, y permitirá reforzar los mecanismos ya establecidos por la normativa europea, estatal y autonómica.

Medidas preventivas ya en funcionamiento

Aragón no parte de cero en la prevención de la PPA. La Comunidad dispone desde diciembre de 2025 del Decreto ley 7/2025, de 3 de diciembre, que establece medidas extraordinarias de vigilancia, control poblacional del jabalí, gestión de cadáveres y bioseguridad. La normativa regula la vigilancia activa y pasiva de los jabalíes, la comunicación obligatoria de los hallazgos al 112, la retirada de cadáveres por equipos autorizados, la toma de muestras, la eliminación segura de restos y la habilitación de puntos refrigerados para la recepción de carne de caza.

También contempla incentivos económicos para favorecer la reducción de la población de jabalí, el uso excepcional de visores térmicos, el empleo de sistemas de trampeo y la posibilidad de intensificar el control poblacional en aquellos territorios donde resulte necesario. La nueva Mesa permite avanzar desde este marco normativo hacia una respuesta coordinada y adaptada a las características de Aragón, con la participación de las administraciones, los servicios técnicos y los sectores implicados.

En la reunión han participado también el director general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Enrique Novales; el director general de Caza y Pesca, Alberto Fernández Arias; los jefes de Gabinete de Agricultura y Medio Ambiente, Santiago Escolano y Alejandro Martínez, respectivamente; la jefa del Servicio de Sanidad Animal, Elena Vallés; y la jefa del Servicio de Caza y Pesca, Laura Yagüe.