Dos heridos en un aparatoso accidente entre un tractor y un coche en el desvío a La Fresneda de la A-231

Dos conductores han resultado heridos en un aparatoso accidente entre un tractor y un coche, en el desvío de la A-231, a la altura de La Fresneda. La colisión se ha producido sobre las 17.30, según la hora a la que ha sido avisado el alcalde, cuando el turismo ha comenzado a adelantar al tractor, sin darse cuenta de que éste estaba girando para salir de la vía y continuar por un desvío hasta la mencionada localidad.

La magnitud del choque ha sido tal, que el tractor ha quedado partido por piezas y el morro del coche estaba completamente destrozado. Pese al fuerte impacto del siniestro no ha conllevado graves daños para los conductores, que se encontraban conscientes y fuera de peligro, según los testigos presentes. En el caso del conductor del tractor, se trata de un hombre de mediana edad y vecino de La Fresneda que, ha salido "despedido" de su vehículo en el momento del impacto.

Por otro lado, el conductor del turismo no es del municipio pero podría ser de alguna localidad cercana. "Ha venido en seguida su padre para ver cómo se encontraba", ha comentado el alcalde de La Fresneda, José Ramón Gimeno. Por el momento, ni Guardia Civil ni Gobierno de Aragón ha facilitado información sobre lo ocurrido.

Un cruce peligroso que ya provocó un accidente mortal

Este no es el primer accidente en esta reca de la A-231 en la que se cruzan algunos caminos agrícolas y el desvío con la TE-V-3006. Hace más de 10 años, falleció un vecino de 70 años del municipio al ser impactado por otro vehículo mientras cruzaba la vía con su tractor. Debido a la peligrosidad, en el tramo ya se redujo la máxima velocidad permitida a 70 kilómetros por hora y se colocaron bandas sonoras en la calzada, pero los vehículos continúan circulando por encima del límite. "Si se va con cuidado no es peligroso, pero la gente pasa más rápido", denuncia el alcalde.

*Pendiente de actualización