Las líneas naranjas ya tiñen el asfalto del parquin del centro de salud de Alcañiz y la calle Andrés Vives. Además, las nuevas plazas que se añaden a la zona azul actual también están delimitadas. Aunque no hay una fecha concreta para la puesta en marcha del nuevo servicio de aparcamientos de pago, Eduardo Orrios, concejal de seguridad ciudadana, ha señalado que esta misma semana han comenzado a instalar las máquinas y señales verticales en las zonas que se añaden al servicio de estacionamiento regulado actual.

Con la puesta en marcha de este servicio, las zonas de estacionamiento regulado en zona azul pasarán de 192 plazas a 246, además de las 110 de la zona naranja. Es decir, en las próximas semanas Alcañiz contará con 356 plazas de pago. En lo referente a la nueva zona de pago junto al centro de salud, las quejas no han tardado en llegar y han llenado las redes sociales de comentarios en contra de esta medida. «¿Es necesario poner zona azul o es afán recaudatorio?», indica un vecino en un comentario en redes sociales. «El hospital era lo que llenaba ese parquin, ahora solo lo usamos los residentes de la zona», asegura un usuario.

La calle Andrés Vives y el parquin del Centro de Salud pasan a ser zona naranja./ G.R.

Por su parte, Eduardo Orrios, concejal de seguridad ciudadana, ha asegurado que esta medida se ha implantado después de varias solicitudes recibidas por trabajadores del centro de salud. «Nos han comentado en reiteradas ocasiones que quienes venían al centro no encontraban sitio para aparcar», ha explicado. Por ello, indica que el horario de pago será de 8.00 a 15.00 de lunes a viernes, con un máximo de tiempo para estacionar de 3 horas, para facilitar el aparcamiento a quienes tengan una cita médica.

«Este parquin se creó con la finalidad de garantizar una rotación de vehículos y para ello implantar un sistema de pago, pero nunca se llegó a hacer», ha asegurado el edil. El coste de aparcar aquí será el mismo que el de la zona azul. También ha indicado que se trata de una medida muy meditada y para «garantizar que haya aparcamiento cuando alguien tenga que acudir al centro médico».

Hugo es vecino de la zona y asegura que «en estos momentos el aparcamiento durante la mañana no llega a completarse», por lo que no considera necesario que se implante un sistema de pago. Además, encontrar una plaza de garaje en el barrio no es una tarea fácil «por lo que hay personas que solo podemos aparcar aquí». La zona naranja también se extiende a los aparcamientos que hay en la calle Andrés Vives desde el centro de salud hasta el cruce con Pedro Ruiz de Moros.

54 plazas más en la zona azul

Actualmente hay 192 plazas, pero se añadirán 54 que hasta ahora eran líneas blancas. Así, la plaza Santo Domingo y las calles Francisco de Goya, Miguel de Cervantes y Manuel García, y la glorieta de Valencia se suman a la zona de estacionamiento regulado. Una medida que responde al aumento de la demanda de aparcamiento, según explican desde el consistorio.

En cuanto al calendario, la regulación se aplica de lunes a viernes de 9.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.30, y los sábados por la mañana de 9.00 a 13.30. Los domingos y festivos el estacionamiento no tendrá ningún coste.

La calle Miguel Cervantes se añade a la zona azul actual./ G.R.

Una app propia

Aumentan las plazas de aparcamiento de pago, pero se mantienen los precios. El importe será de 0,25 euros por 20 minutos como mínimo, 0,65 euros por una hora y un máximo de 1,20 euros por dos horas. Todos los aparcamientos son libres tanto los domingos como los festivos. La zona naranja tendrá los mismos precios.

Además, se van a instalar dispositivos de última generación con lector de matrículas que permitirán pagar en efectivo, con tarjeta o a través de Bizum. Para hacer más sencillo tanto el control como el pago de las tasas, se utilizará la app Easy Park desde la que se podrá abonar la tarifa, renovar el ticket o incluso gestionar las multas. «Ya nadie va a tener que acercarse a poner el papelito», detalla el concejal. Además, permitirá cancelar el importe abonado si no has agotado todo el tiempo. Es decir, pagarás por el rato que hayas estado estacionado y también enviará una notificación cuando el ticket esté próximo a agotarse y sea el momento de renovarlo.

Zona de caravanas

Setex, es la nueva empresa adjudicataria del nuevo contrato de gestión y explotación del estacionamiento regulado en Alcañiz para los próximos cinco años. Con este nuevo contrato, el parquin de caravanas de la Avenida Zaragoza pasará a estar regulado por la empresa. Así, esta zona pasará a ser de pago con un precio de 10 euros por día y se añadirán unas barras para controlar los accesos. También contará con una aplicación móvil desde la que poder realizar reserva de plazas.