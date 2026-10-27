El Bajo Aragón Histórico tiene vacantes 10 plazas de auxiliares de Educación Especial: «En la zona rural también hay niños con necesidades»

Los colegios del Bajo Aragón Histórico afrontan el tercer mes de docencia y algunos de ellos lo hacen con las plazas de auxiliares de Educación Especial todavía sin cubrir. En total, son 10 las vacantes que faltan por asignar en el territorio en una semana en la que el Gobierno de Aragón ha lanzado un tercer llamamiento para cubrir esos puestos. Desde este lunes hasta el miércoles, ambos días incluidos, se pueden solicitar las plazas en todo Aragón.

Las vacantes en el territorio se distribuyen entre Alcañiz, con dos colegios, (CEIP Juan Sobrarias y CEIP Concepción Gimeno Gil), Calanda (CEIP Virgen del Pilar), Caspe (CEIP Alejo Lorén Albareda), Maella (IES Baix Matarraña), Valderrobres (CEIP Vicente Ferrer Ramos), Cantavieja (EOEIP Cantavieja), Andorra (CEIP Antonio Alegre) y el CRA Algars, que agrupa Beceite, Cretas y Lledó. Cabe recalcar, que el CRA Olea ya salió a las puertas de los seis colegios de la agrupación para reivindicar la cobertura de las dos plazas de auxiliar en Educación Especial que corresponden al centro.

En el caso del CEIP Virgen del Pilar de Calanda, cuenta una plaza concedida que desde verano sigue sin cubrirse tras dos renuncias; una en el primer llamamiento de julio (al principio se aceptó y después rechazó) y la segunda, en septiembre. Además, el colegio ha solicitado una segunda auxiliar, sin respuesta por ahora, y está reorganizando los apoyos al alumnado. "Son niños con unas necesidades educativas especiales que necesitan una persona todo el rato con ellos. Si no hay una inclusión real, no se puede atender a estos niños ni al resto del grupo", defiende Marta Pascual, jefa de estudios del Colegio Virgen del Pilar de Calanda.

Desde el colegio, remitieron un escrito para solicitar la concesión de esa segunda plaza y la idea es trabajar junto a los Sindicatos para dar a conocer cuáles son las necesidades de los centros. "Entendemos que las plazas en Zaragoza se cubren rápidamente, en Huesca seguramente también, pero en la zona rural también hay muchos niños con muchas necesidades y esas plazas se tienen que cubrir", defiende Pascual.

Ana Reyes Palos, directora del CEIP Virgen del Pilar de Calanda, con Raquel Bellés, secretaria, y Marta Pascual, jefa de estudios./ L.C.

En el caso del colegio el Juan Sobrarias de Alcañiz, atienden alrededor de 16 alumnos que requieren de este tipo apoyos. Empezaron el curso con cuatro auxiliares, ahora suman uno más, pero todavía está vacante una plaza debido a una reducción de jornada. Desde dirección, advierten de que los casos van aumentado cada vez y siempre son necesarios más recursos. "Creemos que este año estamos cubiertos, pero nunca son suficientes. Se está individualizando mucho el aprendizaje y se observan más diferencias entre el alumnado", explica David Climent, director del colegio.

El CEIP Juan Sobrarias cuenta con un equipo de atención a la diversidad que se reúne todas las semanas y está formado por la orientadora y profesionales de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje. Además, en dichas reuniones, también se puede unir las auxiliares de Educación Especial, el equipo directivo. "Nuestra premisa es la inclusión real en el colegio", defiende.

Existen otros casos como el CEIP Alejo Lorén de Caspe, allí la DGA publicó las tres plazas vacantes desde el principio de curso y una de ellas fue rechazada después de ser asignada porque, según explican desde el centro "no les penalizan". "Esperamos que finalmente se pueda cubrir. Nos gustaría que formaran parte del personal de educación porque tienen su propio convenio", añaden.

Tres llamamientos desde agosto

Los auxiliares de Educación Infantil no son considerados docentes y, por tanto, no forman parte de los mismos llamamientos que el resto de profesorado de todo Aragón, donde se realizan llamamientos cada lunes y jueves.

Cabe recalcar, que en el caso de los auxiliares se han realizado llamamientos antes y durante el periodo escolar. El primero fue el 4 agosto "con la intención de poder cubrir todas las vacantes antes del inicio de curso", el segundo tuvo lugar el 17 de septiembre, cuando se empezaron a dar las primeras renuncias tras empezar el curso escolar, y el tercer continúa abierto hasta el día 28 a las 23.59. Desde la DGA defienden que el Servicio Provincial barajará posibles opciones si se siguen quedando vacantes.

El PSOE pide «diligencia» y CHA "reclama soluciones urgentes"

Las respuestas de los partidos políticos no se han hecho de esperar tras la movilización en el CRA Olea y el comunicado del CEIP Virgen del Pilar de Calanda. El PSOE ha denunciado la falta de auxiliares de educación especial en Calanda, Calaceite o Valderrobres, además de en los centros que conforman el Colegio Rural Agrupado Orea (Castellote, Cuevas de Cañart Foz Calanda, La Ginebrosa, Aguaviva y Bordón). Han exigido la «máxima diligencia» a la consejería de Educación del Gobierno de Jorge Azcón para resolver «problemas de personal recurrentes» que dificultan el derecho a la educación en el medio rural.

Piden "una educación inclusiva» ante una situación que califican de «insostenible» tras la movilización de la comunidad educativa del CRA Olea o la queja de la Asociación de Padres y Madres del Alumnado (AMPA) del CEIP Virgen del Pilar de Calanda. La diputada del PSOE en las Cortes de Aragón Mari Carmen Soler ha apuntado que el problema de la falta de profesionales de educación especial en la provincia «es muy amplio» y ha anunciado que ya ha registrado una pregunta sobre el asunto que formulará en la próxima sesión de control al Gobierno de Jorge Azcón.

Por su parte, la portavoz de CHA y de la Comisión de Educación de las Cortes de Aragón, Isabel Lasobras, ha registrado una pregunta al Gobierno para reclamar explicaciones y soluciones urgentes ante la falta de cobertura de dos plazas de auxiliares de Educación Especial del Colegio Rural Agrupado Olea y Foz - Calanda.

Ricardo Moreno, Vicesecretario Territorial de CHA en las comarcas turolenses y candidato de CHA al Senado por Teruel, ha reclamado que se dé respuesta a esta situación, que afecta a alumnado de Aguaviva,

Castellote y La Ginebrosa y también a Foz - Calanda. La iniciativa parlamentaria advierte de que esta situación deja sin la atención necesaria a tres alumnos con necesidades educativas especiales y sobrecarga al equipo docente, que no puede asumir indefinidamente las funciones del personal especializado. «Cuando hablamos de defender el medio rural, hablamos también de garantizar que un niño o una niña tenga los apoyos educativos que necesita, viva donde viva. Las familias de nuestros pueblos no pueden tener menos recursos por vivir lejos de una capital», ha señalado Moreno.