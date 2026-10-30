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30 OCT 2026|

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Aluvión de solicitudes para gestionar el bar de Las Parras de Castellote: «Nos han llamado desde Marruecos, Galicia o Andalucía»

La oferta, que incluye vivienda gratuita y ayudas para pagar la luz, ha llegado hasta Marruecos, Alicante, Andalucía, Galicia, Cataluña o Teruel

Bar 'La Malena' de Las Parras de Castellote. /Ayto.
Bar 'La Malena' de Las Parras de Castellote. /Ayto.

Alba ZuritaSofía Fondevilla30 10 2026

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El bar y multiservicio de Las Parras de Castellote 'La Malena' tendrá asegurado su futuro. El Ayuntamiento ha recibido un aluvión de solicitudes de personas interesadas en su gestión, que incluso cruzan fronteras. "Desde que se publicó en La COMARCA, no han parado de llamar y estamos recibiendo alrededor de diez solicitudes diarias. Ya han licitado cuatro personas y aún queda una semana para terminar el plazo", explica Javier Trullenque, alcalde de la localidad.

La oferta se ha extendido hasta Marruecos, Alicante, Andalucía, Galicia, Cataluña o Teruel y la resolución se conocerá dentro de dos semanas. La gestión ofrecería alquiler gratuito de una vivienda y una ayuda para pagar la luz del multiservicio. "Cuando el bar está cerrado ya no se ve movimiento en el pueblo. Los visitantes que vienen aquí y vienen con niños necesitan un establecimiento así, aunque sea para ir al baño, sino le abríamos el ayuntamiento o algún otro espacio", explica Trullenque.

Los vecinos de la localidad ya están expectantes por ver quien se encarga de gestión. En la resolución en se valorará especialmente la experiencia previa en la hostelería. Se tendrá en cuenta con un máximo de 50 puntos el precio; que puede ser igual o superior que el de base de licitación (0€), y los otros 50 puntos se asignarán a la experiencia laboral en una actividad similar computando 1 punto por cada mes. Respecto a los gastos de electricidad y calefacción del multiservicios, serán de cuenta del adjudicatario la mitad. La otra mitad la abonará el Ayuntamiento.

El contrato tendrá una duración de un año y puede ser prorrogado por periodos de 12 meses si hay acuerdo entre las dos partes. El adjudicatario deberá encargarse de la gestión del bar, su mantenimiento y limpieza, que además de una nueva cocina contará con el servicio de piscina en verano.  

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