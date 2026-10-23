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23 OCT 2026|

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Fayón planifica su futuro hasta 2030 con la redacción de su Agenda Urbana y Rural

El Ayuntamiento ha iniciado ya los primeros contactos técnicos para elaborar el documento; la ciudadanía, el tejido asociativo y el tejido económico local. El próximo lunes en la Sala de Plenos del Ayuntamiento se celebrará una sesión abierta a todos los vecinos para compartir su visión sobre el futuro del municipio.

Imagen de archivo de la localidad de Fayón./ Ayto
Imagen de archivo de la localidad de Fayón./ Ayto

Alba Zurita23 10 2026

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ActualidadEconomía

Fayón ha iniciado la elaboración de la Agenda Urbana y Rural de Fayón 2030. Se trata de un documento que fijará las líneas estratégicas y las actuaciones prioritarias del municipio para los próximos años. El proyecto cuenta con financiación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dentro de la convocatoria de ayudas para el impulso de la Agenda 2030 en las Entidades Locales, y su redacción está siendo acompañada por un equipo técnico externo especializado en planificación territorial.

Un municipio que ya ha vivido una transformación y ahora planifica la siguiente

Fayón no parte de cero a la hora de pensar su futuro. Es un municipio ribereño del Ebro que reconstruyó su núcleo urbano tras la inundación de su pueblo viejo por el embalse de Ribarroja, y que desde entonces ha combinado la actividad agrícola y ganadera tradicional con nuevas apuestas como el turismo activo, la Comunidad Energética local o el espacio de trabajo colaborativo Rivus Coworking.

La Agenda Urbana y Rural 2030 abordará, en clave local, retos como el reto demográfico, el acceso a la vivienda, la movilidad, los servicios públicos, la conservación del entorno natural del Ebro y la adaptación al cambio climático, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la Agenda Urbana Española. "Queremos reactivar la economía del municipio y que se puedan incrementar y mejorar los servicios durante muchos años. Ha llegado el momento de dar un paso más y planificar un poco también los próximos veinte años", explica Roberto Cabistany, alcalde de Fayón.

Primeros pasos: contacto técnico y diagnóstico del municipio

Los trabajos arrancan con una primera jornada de contacto técnico in situ entre el equipo redactor y los responsables técnicos y políticos del Ayuntamiento de Fayón. En la jornada en se contrastará la información ya disponible sobre el municipio y se recogerá de primera mano la visión estratégica local en materia económica, urbanística y territorial. A partir de este primer contacto, se iniciará la fase de diagnóstico, que incluirá un análisis del municipio, una encuesta de percepción ciudadana y entrevistas y grupos de discusión con los agentes económicos y sociales de Fayón.

La ciudadanía, protagonista del proceso

El Ayuntamiento ha querido que la participación ciudadana sea uno de los ejes centrales del proceso. El lunes 26 de octubre, a las 18:00 h, en la Sala de Plenos del Ayuntamiento, se celebrará una sesión abierta a todos los vecinos y vecinas de Fayón para compartir su visión sobre el futuro del municipio. Ese mismo día, a las 20:30 h, en Rivus Coworking, tendrá lugar una mesa de debate específica con el tejido económico local. Además, se ha habilitado una encuesta ciudadana en línea, abierta hasta el 26 de octubre, para recoger la opinión de quienes no puedan asistir presencialmente. "Pretendemos que sea útil y que una oportunidad para todos. Paralelamente, se han preparado encuestas que se han difundido a través de los diferentes canales del ayuntamiento", remarca.

«Fayón lleva años transformándose y queremos que este nuevo paso lo decidamos entre todos. La Agenda Urbana y Rural no puede escribirse solo desde el Ayuntamiento: necesita la voz de los vecinos, de las asociaciones y de las empresas del municipio.»

Horizonte 2030

La Agenda Urbana y Rural de Fayón 2030 se desarrollará hasta abril de 2027 y dará lugar a un plan de acción con objetivos y actuaciones concretas, que el Ayuntamiento utilizará como hoja de ruta para orientar sus políticas municipales y para optar a futuras líneas de financiación. Toda la información sobre el proceso, incluido el enlace a la encuesta ciudadana, está disponible en el Ayuntamiento de Fayón.

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