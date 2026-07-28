Dos premios de 800 y 200 euros para quienes compren en 22 comercios del Bajo Aragón: Arranca ‘Hacer el Agosto en el Mezquín’

La Asociación Empresarial Mezquín Bajo Aragón pondrá en marcha por vigésimo quinto año consecutivo la campaña 'Hacer el Agosto en el Mezquín'. Se trata de una iniciativa destinada a impulsar las compras en el comercio rural y respaldar a los establecimientos de proximidad bajo el lema «Por un Mezquín Vivo».

La campaña se desarrollará del 1 al 28 de agosto y contará con la participación de 22 comercios y negocios de Castelserás, La Codoñera, La Ginebrosa, Torrecilla de Alcañiz, Torrevelilla y Valdealgorfa. Entre los establecimientos adheridos se encuentran supermercados, carnicerías, panaderías, bares, pastelerías, casas rurales, comercios de serigrafía, peluquerías y empresas dedicadas a los servicios y la construcción.

Los premios consistirán en dos talonarios de compra valorados en 800 y 200 euros, que podrán canjearse por productos y servicios en los establecimientos adheridos a la Asociación Empresarial Mezquín Bajo Aragón. Durante el periodo de la campaña, las personas que realicen compras o contraten servicios en cualquiera de los negocios participantes recibirán calendarios numerados con los que podrán entrar en el sorteo. En total, se distribuirán 10.000 números.

A través de esta campaña, la asociación pretende dinamizar la actividad comercial, hostelera y de servicios del territorio, fomentar el consumo local y poner en valor la calidad y la cercanía de los negocios que contribuyen a mantener vivos los pueblos de la comarca.

La edición de este año cuenta con la colaboración del Gobierno de Aragón y Caja Rural de Teruel. El sorteo tendrá lugar el sábado 29 de agosto, día de la Lotería Nacional.