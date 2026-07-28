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28 JUL 2026|

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Dos premios de 800 y 200 euros para quienes compren en 22 comercios del Bajo Aragón: Arranca ‘Hacer el Agosto en el Mezquín’

La campaña se desarrollará del 1 al 28 de agosto y cuenta con la participación de establecimientos de Castelserás, La Codoñera, La Ginebrosa, Torrecilla de Alcañiz, Torrevelilla y Valdealgorfa

Uno de los establecimientos participantes. / Asociación Empresarial Mezquín B.A.
Uno de los establecimientos participantes. / Asociación Empresarial Mezquín B.A.

La COMARCA28 07 2026

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La Asociación Empresarial Mezquín Bajo Aragón pondrá en marcha por vigésimo quinto año consecutivo la campaña 'Hacer el Agosto en el Mezquín'. Se trata de una iniciativa destinada a impulsar las compras en el comercio rural y respaldar a los establecimientos de proximidad bajo el lema «Por un Mezquín Vivo».

La campaña se desarrollará del 1 al 28 de agosto y contará con la participación de 22 comercios y negocios de Castelserás, La Codoñera, La Ginebrosa, Torrecilla de Alcañiz, Torrevelilla y Valdealgorfa. Entre los establecimientos adheridos se encuentran supermercados, carnicerías, panaderías, bares, pastelerías, casas rurales, comercios de serigrafía, peluquerías y empresas dedicadas a los servicios y la construcción.

Los premios consistirán en dos talonarios de compra valorados en 800 y 200 euros, que podrán canjearse por productos y servicios en los establecimientos adheridos a la Asociación Empresarial Mezquín Bajo Aragón. Durante el periodo de la campaña, las personas que realicen compras o contraten servicios en cualquiera de los negocios participantes recibirán calendarios numerados con los que podrán entrar en el sorteo. En total, se distribuirán 10.000 números.

A través de esta campaña, la asociación pretende dinamizar la actividad comercial, hostelera y de servicios del territorio, fomentar el consumo local y poner en valor la calidad y la cercanía de los negocios que contribuyen a mantener vivos los pueblos de la comarca.

La edición de este año cuenta con la colaboración del Gobierno de Aragón y Caja Rural de Teruel. El sorteo tendrá lugar el sábado 29 de agosto, día de la Lotería Nacional.

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