La DPT concede ayudas para rehabilitar viviendas de alquiler a 14 municipios del Bajo Aragón Histórico

La Diputación de Teruel va a apoyar a 29 municipios -14 de ellos en el Bajo Aragón Histórico- que recibirán 637.144,23 euros para rehabilitar viviendas de titularidad municipal, con el fin de destinarlas a alquiler social. Las ayudas ascienden al 70 y 80 por ciento del importe total de la obra y la convocatoria contempla que se realicen a lo largo de este año, en municipios de hasta 3.000 habitantes. Cada ayuntamiento recibirá apoyo en una vivienda como máximo pero estas subvenciones son compatibles con otras ayudas públicas o privadas para el mismo fin.

La resolución de la convocatoria salió este lunes publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, que recoge que los municipios beneficiados son Bueña, Singra, Bádenas, Seno, Azaila, Tramacastiel, Villanueva del Rebollar, Valacloche, Fonfría, Cañada de Benatanduz, Frías de Albarracín, Foz Calanda, La Puebla de Valverde, La Portellada, Linares de Mora, Martín del Río, Cuevas de Almudén, Villel, Estercuel, Aliaga, Alacón, Vinaceite, Torrecilla de Alcañiz, Barrachina, Riodeva, Loscos, La Iglesuela del Cid, Bordón y Fuentes de Rubielos.

Con esta línea de ayudas la Diputación busca apoyar a los ayuntamientos para que puedan poner viviendas de alquiler a precios asequibles a vecinos que quieren establecer su vida en el medio rural o nuevos habitantes que apuestan por los pequeños municipios.

Las ayudas de la DPT ascienden hasta un máximo de 36.000 euros por vivienda, y la concesión se hace efectiva discriminando de manera positiva a los municipios más pequeños, puesto que aquellos de hasta 100 habitantes reciben el máximo porcentaje, hasta el 80 por ciento de la inversión justificada, con un tope máximo de 28.800 euros.

"Lo mejor que podemos hacer en los pueblos es comprar y rehabilitar viviendas, con lo que conseguiríamos que más población pueda vivir en ellos. Los jóvenes deciden emprender, deciden quedarse en los municipios" ha señalado Juste, durante la visita en la que le ha acompañado también el diputado Francisco Narro. "Hay gente que también está dispuesta a venir, pero no pueden venir si no hay vivienda. Por tanto, la compra y la rehabilitación de viviendas son programas fundamentales para mejorar la población de nuestros municipios", ha concluido.