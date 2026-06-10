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10 JUN 2026|

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DPT destinará un millón de euros para rehabilitar viviendas en pueblos y alquilarlas a bajos precios

La institución provincial abre dos convocatorias de ayudas dirigidas a ayuntamientos de menos de 3.000 habitantes

Instante de la rueda de prensa en la que se ha presentado la convocatoria de ayudas / DPT
Instante de la rueda de prensa en la que se ha presentado la convocatoria de ayudas / DPT

La COMARCA10 06 2026

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ActualidadInfraestructuras

La Diputación de Teruel ha abierto dos nuevas convocatorias de ayudas a los ayuntamientos de la provincia para la adquisición y rehabilitación de viviendas para fines sociales. Cada partida cuenta con una financiación de 500.000 euros destinada a entidades locales con menos de 3.000 habitantes. Con este programa, la institución ayuda a los municipios a poder sufragar los gastos originados por la adquisición y reforma de viviendas con el fin de ser destinadas con carácter de alquiler o fines sociales.

Miguel Ángel Navarro, diputado delegado de Agricultura y Ganadería, ha explicado en rueda de prensa que este año la Diputación apoya a los ayuntamientos tanto en la compra como en la rehabilitación de estos inmuebles, para que los municipios puedan ofrecer vivienda en alquiler de manera asequible. "Esta es una medida importante con la que la Diputación de Teruel quiere apoyar a los municipios, sobre todo los más pequeños, para que puedan poner soluciones a los problemas de acceso a la vivienda que hay en el medio rural" ha dicho. En la convocatoria del año pasado, se beneficiaron un total de 30 ayuntamientos de la provincia para la adquisición de viviendas.

La adquisición o rehabilitación debe desarrollarse dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2026, y se realiza por concurrencia competitiva. Las solicitudes en ambas convocatorias se atenderán siguiendo los criterios de población, primando los que tengan menos población, de acuerdo a los siguientes baremos: población igual o inferior a 100 habitantes: 4 puntos, población entre 101 y 500 habitantes: 3 puntos, población entre 501 y 1.000 habitantes: 2 puntos y población entre 1.001 y 3.000 habitantes: 1 punto.

Las subvenciones por vivienda rehabilitada no podrán superar los 36.000 euros y seguirán el siguiente baremo: ayuntamientos con una población censada igual o inferior a 100 habitantes, cuentan con un tope del 80% de la inversión, un máximo de 28.800 euros por vivienda; entre una población de 101 y 500 habitantes, hasta el 70%, llegando hasta los 25.200 euros de inversión; de 501 y 1.000 habitantes, con un máximo el 60% con 21.600 euros y hasta un 50%, hasta 18.000 euros de subvención en municipios de 1.001 y 3.000 habitantes.

Tras la publicación el pasado lunes de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, el plazo para que los ayuntamientos puedan presentar la solicitud será de 20 días hábiles a partir de este martes, 9 de junio.

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