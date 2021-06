La DPZ permitirá que los municipios renuncien a las ayudas del PLUS que no puedan usar por la suspensión de las fiestas

La Diputación de Zaragoza va a permitir que los municipios renuncien a aquellas ayudas del Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) que fueron solicitadas para fiestas y festejos populares y que además puedan destinar ese dinero a otros usos. Los ayuntamientos que decidan rechazar esas ayudas recibirán el mismo importe al que hayan renunciado a través de un plan de concertación totalmente incondicionado que se aprobará en las próximas semanas.

De esta forma, la DPZ ha vuelto a activar el mismo procedimiento extraordinario que ya habilitó el año pasado para no perjudicar a los municipios que no podían ejecutar parte de las subvenciones del PLUS porque las actividades para las que habían sido solicitadas no podían celebrarse debido a la epidemia de covid.

“Como las ayudas del PLUS 2020 se pidieron antes de la llegada de la pandemia, el año pasado permitimos renunciar a varios tipos de subvenciones: las destinadas a fiestas, actividades culturales, actividades deportivas, iniciativas turísticas… Eso hizo posible que un total 134 ayuntamientos renunciaran a subvenciones por valor de 2,3 millones de euros y recuperaran esos fondos a través de un plan de concertación que pudieron destinar a lo que cada uno quiso”, recuerda el presidente, Juan Antonio Sánchez Quero.

En el PLUS 2021 los consistorios sí hicieron sus solicitudes sabiendo cuáles eran las limitaciones que podían sufrir debido al covid, por tanto esta vez el mecanismo de renuncia ha sido más restrictivo. “El Gobierno de Aragón, a través de un decreto-ley, ha vuelto a suspender la celebración de fiestas y festejos populares hasta el 31 de agosto, por eso dentro de ese apartado sí entendemos que había base legal para volver a aceptar la renuncia a ese tipo de subvenciones”, destaca Sánchez Quero.

El Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza ya ha publicado el anuncio de la habilitación de este procedimiento extraordinario y ahora los municipios tienen 10 días hábiles para presentar sus peticiones de renuncia. Una vez finalizado ese plazo y tramitadas las renuncias solicitadas, la Diputación de Zaragoza procederá a abonar conjuntamente los dos primeros pagos del PLUS, que en total suman unos 25 millones de euros.