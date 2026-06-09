El alcañizano Jorge Salafranca se proclama subcampeón aragonés de pádel infantil

El alcañizano Jorge Salafranca Baeta se ha proclamado subcampeón de Aragón de pádel en categoría infantil masculina tras la disputa del Campeonato de Aragón celebrado el pasado fin de semana en el Centro Deportivo Montecanal de Zaragoza. El jugador del Club Nave 13 de Alcañiz formó pareja con el zaragozano Marcos Torres, del Pádel Plaza Zaragoza, con quien completó una brillante actuación en su primer año en la categoría.

Salafranca y Torres partían como tercera pareja cabeza de serie del torneo, circunstancia que les permitió quedar exentos de la primera ronda. Ya en cuartos de final se impusieron con autoridad a los zaragozanos Nacho Trenado y Arturo Gracia por 6-1 y 6-3. "Entramos muy serios y desde el principio jugamos nuestro juego como sabemos hacerlo", apunta Sergio Salafranca.

En semifinales mantuvieron el alto nivel mostrado durante todo el campeonato y derrotaron con claridad a la pareja formada por Marcos Canalda y Mariano Bercero por un contundente 6-2 y 6-1. Ambos encuentros estuvieron marcados por la solidez de juego de la pareja, que apenas concedió opciones a sus rivales. "Sabíamos que iba a ser difícil y que se nos podía complicar, pero nos mostramos muy fuertes de principio a fin", señala el alcañizano.

La final les enfrentó a los números uno de Aragón, Guillermo Lidón y Nacho Canalda. Los nervios pasaron factura a Salafranca y Torres en el inicio del encuentro, cayendo por un claro 6-0 en el primer set. Sin embargo, reaccionaron en la segunda manga y mostraron el nivel exhibido durante las rondas anteriores. El momento clave del partido llegó cuando Salafranca y Torres dispusieron de una oportunidad para igualar el set con un 3 a 2 abajo.

Pudieron lograr el break con un 15-40 y empatar 3 a 3, pero la dejaron escapar. Pese a la derrota por 6-0 y 6-4, el balance del torneo es muy positivo para la pareja, que firmó su mejor actuación desde que comenzaron a jugar juntos en 2026. "Entramos un poco 'cagadetes', pero en el segundo set pudimos resarcirnos y, aunque perdimos, estamos muy contentos", valora positivamente el deportista local.

Los próximo retos del alcañizano

El subcampeonato confirma además la progresión del joven jugador bajo aragonés, que llegaba al Campeonato de Aragón en un buen momento de forma tras alcanzar los cuartos de final de una prueba nacional disputada junto al gerundense Pau Vico.

Ahora Jorge Salafranca afronta un exigente calendario de preparación. A finales de junio participará durante dos semanas en un campus de tecnificación en el Centro de Alto Rendimiento de la Comunidad Valenciana. Posteriormente disputará en julio un torneo internacional FIP en Burgos, una cita que servirá como preparación para el Campeonato de España, previsto para finales de agosto en Valencia, donde competirá junto a Pau Vico.

Además, el joven jugador ha sido convocado por la Federación Aragonesa de Pádel para participar en las sesiones de entrenamiento de la preselección autonómica con vistas al próximo Campeonato de España de Selecciones Autonómicas.