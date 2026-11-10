El triatleta Izan Edo roza el podio en la Copa del Mundo de Hong Kong a solo seis segundos del bronce

El triatleta jarquino Izan Edo volvió a demostrar su gran nivel internacional con una quinta posición en la Copa del Mundo de Hong Kong, disputada el pasado sábado. El deportista de Jarque de la Val completó la prueba en 50 minutos y 26 segundos, quedándo a tan solo seis segundos del podio y a doce de la victoria en una competición marcada por la igualdad entre los principales favoritos. Un resultado de prestigio que refuerza su progresión en el circuito mundial y le permite afrontar con confianza las próximas citas de su calendario.

La competición se disputó en distancia sprint, con un recorrido de 750 metros de natación, 18,5 kilómetros de ciclismo y cinco kilómetros de carrera a pie. Edo tuvo que sobreponerse a un inicio complicado en las aguas de Victoria Harbour, donde las condiciones del mar y el contacto entre participantes dificultaron su rendimiento. “Había bastantes olas y fue una natación un poco sucia, con muchos golpes. No me permitió estar donde creo que puedo estar, que es más adelante”, explicó el triatleta.

Pese a estas dificultades, el de las Cuencas Mineras consiguió recuperar posiciones gracias a una buena primera transición que le permitió enlazar con el grupo delantero. El segmento ciclista transcurrió sin grandes diferencias y cerca de medio centenar de triatletas llegaron agrupados a la segunda transición, dejando prácticamente toda la resolución de la prueba para los últimos cinco kilómetros a pie.

Una remontada decisiva en los últimos metros

La carrera a pie volvió a poner a prueba la capacidad competitiva de Edo. Una segunda transición menos efectiva de lo esperado le obligó a comenzar el último segmento desde posiciones retrasadas y realizar un esfuerzo adicional para alcanzar a los primeros clasificados. “La segunda transición no fue muy buena y me hizo salir un poco atrás en el grupo. Me tocó remar bastante en la primera parte de la carrera a pie”, reconoció.

El triatleta de Jarque de la Val consiguió contactar con los cinco corredores que marchaban por delante y mantenerse a su estela durante buena parte del recorrido. Sin embargo, a mitad de la segunda vuelta perdió algunos metros respecto al grupo que peleaba por las primeras posiciones. Lejos de rendirse, protagonizó una última remontada que terminó siendo decisiva para asegurar su quinto puesto.

“A falta de 500 metros volví a cazar al francés, que iba en quinta posición en ese momento, y en los últimos 200 metros logré pasarle y conseguir esa quinta plaza”, relató Edo, que completó los cinco kilómetros finales en 14 minutos y 45 segundos.

La victoria fue para el francés Nils Serre Gehri, que se impuso en un ajustado sprint al australiano Callum McClusky. Ambos registraron un tiempo de 50:14, mientras que el español David Castro completó el podio con 50:20. El suizo Max Studer terminó cuarto con 50:24, apenas dos segundos por delante del deportista de las Cuencas Mineras. La clasificación refleja la enorme igualdad de una carrera en la que los cinco primeros cruzaron la meta separados por tan solo doce segundos.

Japón y Nueva Zelanda, sus próximos desafíos

El quinto puesto en Hong Kong supone un nuevo resultado destacado para Izan Edo, que continúa consolidándose entre los triatletas españoles con mayor proyección internacional. Su actuación adquiere especial relevancia por la capacidad de reacción demostrada durante la competición, tanto después de una natación complicada como en el tramo decisivo de la carrera a pie.

El calendario no concede demasiado descanso al deportista de Jarque de la Val, que afrontará otras dos citas de la Copa del Mundo durante las próximas semanas. La primera será el sábado 14 de noviembre en Miyazaki (Japón), mientras que el domingo 22 competirá en Tauranga (Nueva Zelanda).

Dos nuevas oportunidades para prolongar su buen momento competitivo y tratar de dar el salto al podio después de quedarse a las puertas en Hong Kong. El propio Edo dejó claras sus intenciones tras la carrera con un breve mensaje publicado en sus redes sociales: “Con hambre de más”.