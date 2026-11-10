El club alcañizano Nave 13 se proclama campeón de España de pádel infantil en su debut

El Club de Pádel Nave 13 de Alcañiz ha firmado un estreno inmejorable en el Campeonato de España por Equipos Infantiles de tercera categoría. El conjunto bajoaragonés se ha proclamado campeón nacional en el torneo disputado en Zaragoza después de superar en la final al Pádel Bizkaia Zamudio Kluba por 2-1. Un triunfo inesperado en su primera participación que, además del título, permite al club alcañizano conseguir el ascenso a segunda categoría.

El equipo estuvo formado por siete jóvenes jugadores de diferentes procedencias: los alcañizanos Jorge Salafranca, Pablo Martínez y Valentina Martínez; Daniela Luño, de Zaragoza; Oihan Resano y Xabier Urbiola, de Navarra; y Mario Roldán, de La Rioja. Una plantilla confeccionada prácticamente a última hora, ya que el club formalizó su inscripción apenas dos horas antes del cierre del plazo y tuvo que incorporar jugadores de otras comunidades autónomas para completar el equipo.

La competición reunió a un total de 58 conjuntos distribuidos en tres categorías: ocho en primera, 16 en segunda y 34 en tercera. El Nave 13, que participaba en esta última por su condición de debutante, partía como sexto cabeza de serie gracias a los puntos acumulados por sus integrantes en el ranking nacional. Esta posición le permitió acceder directamente a los octavos de final sin necesidad de disputar la primera eliminatoria.

Un camino hacia el título con tres victorias

El estreno del conjunto alcañizano llegó en los octavos de final frente al Cataluña Pádel Club. En una eliminatoria disputada, el Nave 13 consiguió imponerse por 2-1 y asegurar su clasificación para los cuartos de final. Allí esperaba el conjunto extremeño ES+Pádel Babolat D, al que los bajoaragoneses volvieron a superar por idéntico resultado.

El formato de la competición establecía tres partidos por eliminatoria, dos de parejas masculinas y uno de pareja femenina, por lo que era necesario ganar al menos dos encuentros para avanzar de ronda. El equipo alcañizano demostró su competitividad en los cruces y logró abrirse paso hasta las semifinales en su primera experiencia en un campeonato de estas características.

En la penúltima ronda debía enfrentarse al Pádel Prime, primer cabeza de serie y uno de los grandes favoritos al título, con jugadores procedentes de Andalucía y la Comunidad Valenciana. Sin embargo, la eliminatoria no llegó a disputarse. El conjunto rival no presentó sus alineaciones dentro del plazo establecido por el reglamento y el juez árbitro decretó su descalificación. Esta circunstancia permitió al Nave 13 acceder directamente a la final, aunque dejó sin competir a los jugadores de ambos equipos en una de las eliminatorias más esperadas del campeonato.

Un debut histórico

El último obstáculo para conquistar el título fue el Pádel Bizkaia Zamudio Kluba, representante del País Vasco. El enfrentamiento volvió a resolverse por un ajustado 2-1 favorable al conjunto bajoaragonés, que consiguió imponerse en dos de los tres partidos y certificar el campeonato.

Pablo Martínez y Oihan Resano lograron el primer triunfo ante Ander Fernández y Nicolás Blanes por 6-4 y 6-0. Por su parte, Valentina Martínez y Daniela Luño protagonizaron un encuentro competido frente a Naroa González y Claudia Suárez, aunque terminaron cediendo por 2-6 y 3-6. Finalmente, Xabier Urbiola y Mario Roldán consiguieron una victoria decisiva ante Nicolás Ventallo y Telmo Zabaleta por 6-3 y 6-3, que permitió al equipo alcañizano proclamarse campeón de España.

Nave13 celebrando el título y el ascenso en la pista de Zaragoza / Cedida

La consecución del título desató la alegría entre los integrantes del Nave 13, que habían acudido a Zaragoza con el objetivo de competir y acumular experiencia en su primera participación nacional. Sin embargo, el conjunto fue superando eliminatorias hasta alcanzar un éxito que supone un importante impulso para el proyecto deportivo del club.

El ascenso a segunda categoría

Más allá del campeonato, el triunfo tiene una recompensa añadida para el Nave 13: el ascenso a segunda categoría infantil. El conjunto alcañizano competirá así en una división formada por 16 equipos, con un nivel de exigencia considerablemente superior al de tercera.

El objetivo de cara a la próxima edición será consolidarse en esta nueva categoría y tratar de mantener la plaza entre los mejores equipos del panorama nacional. Un reto que el club afrontará con la ilusión reforzada después de haber conseguido, en su año de debut, un título de campeón de España que supone un hito para el pádel alcañizano.