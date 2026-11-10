Actualizado 18:43

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

10 NOV 2026|

Actualizado 18:43

Raúl Gimera y Sergio Puyo, campeones de España absolutos de trial con la selección aragonesa

Raúl Guimerá, Sergio Puyo y Jordi Sanjuan conquistan el título nacional por autonomías con la selección aragonesa tras superar a Cataluña y Mallorca en un emocionante desenlace en Tona

Raúl Guimerá, Sergio Puyo y Jordi Sanjuan en Tona (Barcelona) / FARAM
Raúl Guimerá, Sergio Puyo y Jordi Sanjuan en Tona / FARAM

Jesús Burgos10 11 2026

Comentar

DeporteMotor

El trial del territorio vuelve a situarse en lo más alto del panorama nacional. Los pilotos Raúl Guimerá, de Valderrobres; Sergio Puyo, de Beceite; y Jordi Sanjuan, de Mequinenza, se han proclamado campeones de España absolutos de Trial por Autonomías 2026 con la selección aragonesa. El combinado de la Federación Aragonesa de Motociclismo (FARAM) conquistó este fin de semana el título nacional en la localidad barcelonesa de Tona, después de imponerse a Cataluña y Mallorca en una competición que se resolvió en las últimas zonas del recorrido.

Los tres deportistas locales formaron el equipo aragonés junto al mochilero Mario Micolau y el jefe de equipo Ernesto Dabán. La selección firmó una actuación marcada por la regularidad, la precisión y el trabajo colectivo, que le permitió mantener el liderato frente a dos de las principales favoritas al título y acabar subiendo a lo más alto del podio.

Un inicio casi perfecto para Aragón

El Campeonato de España por Autonomías se disputó sobre un exigente trazado de 12 zonas que los participantes debían completar en dos ocasiones. Las condiciones técnicas y resbaladizas del recorrido obligaron a los pilotos a extremar la concentración para evitar penalizaciones.

La selección aragonesa comenzó la competición con una primera vuelta prácticamente impecable. Guimerá, Puyo y Sanjuan consiguieron mantener su tarjeta sin penalizaciones hasta la penúltima zona, donde sumaron únicamente dos puntos en un tramo caracterizado por sus giros técnicos y continuas subidas y bajadas.

Este rendimiento permitió a Aragón completar el primer giro como líder destacado, por delante de Cataluña y la selección balear. Sin embargo, la ventaja todavía no era definitiva y la segunda vuelta prometía una intensa lucha por el campeonato.

La zona 7, clave para mantener el liderato

La segunda pasada elevó la tensión de la competición. Cataluña comenzó a presionar al conjunto aragonés, que respondió con una nueva serie de actuaciones sin penalizaciones hasta la quinta zona. Uno de los momentos determinantes llegó en la zona 7, considerada la más complicada del recorrido. Después de que Cataluña consiguiera superarla con una penalización, Jordi Sanjuan completó una actuación perfecta y firmó un cero. Sergio Puyo repitió el resultado inmediatamente después, permitiendo a Aragón superar uno de los obstáculos más exigentes sin sumar puntos.

El reglamento establecía que únicamente contabilizaban las dos mejores tarjetas de cada equipo por zona. Esta circunstancia permitió a Raúl Guimerá reservar fuerzas y concentrarse en las tareas de apoyo y estrategia, fundamentales para mantener la ventaja aragonesa. La igualdad se mantuvo en la octava zona, donde ambas selecciones sumaron dos puntos. Posteriormente, la zona 11 volvió a complicar las aspiraciones del conjunto aragonés. Cataluña consiguió superarla con dos penalizaciones, mientras que Aragón acumuló cuatro, lo que redujo la diferencia entre ambas selecciones a tan solo tres puntos antes del desenlace.

Un final sin penalizaciones para conquistar el título

Con el campeonato todavía abierto, todo quedó pendiente de la última zona. El tramo final presentaba un imponente escalón de entrada, varios giros comprometidos, una larga rampa irregular y una bajada especialmente delicada a escasos metros de la salida. Pese a la presión, los representantes aragoneses completaron el obstáculo sin cometer ninguna penalización. Una actuación decisiva que les permitió conservar su ventaja y certificar el título de campeones de España absolutos.

Aragón terminó encabezando la clasificación final, con Cataluña en segunda posición y Mallorca completando el podio. Andalucía ocupó la cuarta plaza. El triunfo supone un importante reconocimiento para el motociclismo del territorio, con tres pilotos de Valderrobres, Beceite y Mequinenza como protagonistas de la conquista nacional. Guimerá, Puyo y Sanjuan contribuyeron a devolver a la selección aragonesa a lo más alto del trial por autonomías, en una competición que exigió mantener la concentración hasta el último obstáculo.

Desde el equipo destacaron el orgullo de representar a Aragón y a la FARAM en lo más alto del podio nacional, después de una jornada que quedará marcada como uno de los grandes éxitos del trial aragonés de esta temporada.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Las almazaras del Bajo Aragón Histórico rechazan la retirada del 12% del aceite de oliva: «No se ha pensado en los pequeños productores»

Los productores temen que el almacenamiento obligatorio suponga una merma de la calidad y del precio final de venta. Reclaman una reunión con DGA para analizar la situación y valorar...

3

Las almazaras del Bajo Aragón Histórico rechazan la retirada del 12% del aceite de oliva: «No se ha pensado en los pequeños productores»

Los Vinos del Matarraña, un paso más cerca de la Denominación de Origen: Todas las botellas lucirán nueva etiqueta

La DPT ha mostrado el apoyo a la iniciativa con la firma de un convenio por valor de 21.000 euros para financiar los costes de la campaña promocional y las...

Comentar

Los Vinos del Matarraña, un paso más cerca de la Denominación de Origen: Todas las botellas lucirán nueva etiqueta

Sentir el abrazo de un quebrantahuesos, una de las sensaciones de 'Pajareando por el Maestrazgo' y sus seis rutas ornitológicas

El proyecto se ha desarrollado con el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino para revitalizar miradores, señalizar sendas y editar material informativo en guías y en digital

Comentar

Sentir el abrazo de un quebrantahuesos, una de las sensaciones de 'Pajareando por el Maestrazgo' y sus seis rutas ornitológicas

El club alcañizano Nave 13 se proclama campeón de España de pádel infantil en su debut

El conjunto del Bajo Aragón conquista el título nacional de tercera categoría en Zaragoza tras imponerse en la final al Pádel Bizkaia Zamudio Kluba y consigue el ascenso a segunda...

Comentar

El club alcañizano Nave 13 se proclama campeón de España de pádel infantil en su debut

El triatleta Izan Edo roza el podio en la Copa del Mundo de Hong Kong a solo seis segundos del bronce

El deportista de Jarque de la Val firma un tiempo de 50:26 en una prueba muy igualada y afronta con ambición sus próximas citas internacionales en Japón y Nueva Zelanda

Comentar

El triatleta Izan Edo roza el podio en la Copa del Mundo de Hong Kong a solo seis segundos del bronce

Caspe, Bajo Aragón y Andorra arrancan la temporada de salvamento y socorrismo con varias victorias en Calatayud

Irene Rozas logró un pleno de triunfos en categoría infantil, mientras que los representantes del Bajo Aragón dominaron las pruebas femeninas alevines y benjamines y el Club Polideportivo Andorra destacó...

Comentar

Caspe, Bajo Aragón y Andorra arrancan la temporada de salvamento y socorrismo con varias victorias en Calatayud
Periódico del Bajo Aragón Histórico