El trial del territorio vuelve a situarse en lo más alto del panorama nacional. Los pilotos Raúl Guimerá, de Valderrobres; Sergio Puyo, de Beceite; y Jordi Sanjuan, de Mequinenza, se han proclamado campeones de España absolutos de Trial por Autonomías 2026 con la selección aragonesa. El combinado de la Federación Aragonesa de Motociclismo (FARAM) conquistó este fin de semana el título nacional en la localidad barcelonesa de Tona, después de imponerse a Cataluña y Mallorca en una competición que se resolvió en las últimas zonas del recorrido.

Los tres deportistas locales formaron el equipo aragonés junto al mochilero Mario Micolau y el jefe de equipo Ernesto Dabán. La selección firmó una actuación marcada por la regularidad, la precisión y el trabajo colectivo, que le permitió mantener el liderato frente a dos de las principales favoritas al título y acabar subiendo a lo más alto del podio.

Un inicio casi perfecto para Aragón

El Campeonato de España por Autonomías se disputó sobre un exigente trazado de 12 zonas que los participantes debían completar en dos ocasiones. Las condiciones técnicas y resbaladizas del recorrido obligaron a los pilotos a extremar la concentración para evitar penalizaciones.

La selección aragonesa comenzó la competición con una primera vuelta prácticamente impecable. Guimerá, Puyo y Sanjuan consiguieron mantener su tarjeta sin penalizaciones hasta la penúltima zona, donde sumaron únicamente dos puntos en un tramo caracterizado por sus giros técnicos y continuas subidas y bajadas.

Este rendimiento permitió a Aragón completar el primer giro como líder destacado, por delante de Cataluña y la selección balear. Sin embargo, la ventaja todavía no era definitiva y la segunda vuelta prometía una intensa lucha por el campeonato.

La zona 7, clave para mantener el liderato

La segunda pasada elevó la tensión de la competición. Cataluña comenzó a presionar al conjunto aragonés, que respondió con una nueva serie de actuaciones sin penalizaciones hasta la quinta zona. Uno de los momentos determinantes llegó en la zona 7, considerada la más complicada del recorrido. Después de que Cataluña consiguiera superarla con una penalización, Jordi Sanjuan completó una actuación perfecta y firmó un cero. Sergio Puyo repitió el resultado inmediatamente después, permitiendo a Aragón superar uno de los obstáculos más exigentes sin sumar puntos.

El reglamento establecía que únicamente contabilizaban las dos mejores tarjetas de cada equipo por zona. Esta circunstancia permitió a Raúl Guimerá reservar fuerzas y concentrarse en las tareas de apoyo y estrategia, fundamentales para mantener la ventaja aragonesa. La igualdad se mantuvo en la octava zona, donde ambas selecciones sumaron dos puntos. Posteriormente, la zona 11 volvió a complicar las aspiraciones del conjunto aragonés. Cataluña consiguió superarla con dos penalizaciones, mientras que Aragón acumuló cuatro, lo que redujo la diferencia entre ambas selecciones a tan solo tres puntos antes del desenlace.

Un final sin penalizaciones para conquistar el título

Con el campeonato todavía abierto, todo quedó pendiente de la última zona. El tramo final presentaba un imponente escalón de entrada, varios giros comprometidos, una larga rampa irregular y una bajada especialmente delicada a escasos metros de la salida. Pese a la presión, los representantes aragoneses completaron el obstáculo sin cometer ninguna penalización. Una actuación decisiva que les permitió conservar su ventaja y certificar el título de campeones de España absolutos.

Aragón terminó encabezando la clasificación final, con Cataluña en segunda posición y Mallorca completando el podio. Andalucía ocupó la cuarta plaza. El triunfo supone un importante reconocimiento para el motociclismo del territorio, con tres pilotos de Valderrobres, Beceite y Mequinenza como protagonistas de la conquista nacional. Guimerá, Puyo y Sanjuan contribuyeron a devolver a la selección aragonesa a lo más alto del trial por autonomías, en una competición que exigió mantener la concentración hasta el último obstáculo.

Desde el equipo destacaron el orgullo de representar a Aragón y a la FARAM en lo más alto del podio nacional, después de una jornada que quedará marcada como uno de los grandes éxitos del trial aragonés de esta temporada.