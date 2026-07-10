Dice la crítica Marina Espasa que Irlanda es una fábrica de escritores que no tienen miedo de mezclar literatura y política: quizás porque son más valientes, quizás porque tiene una tradición literaria tan poderosa..., lo cierto es que tienen herramientas y ánimos para todo. Y un conflicto tan enquistado y doloroso como el que ha habido en ese país da resultados como la obra de Audrey Magee (1966), cuya primera novela, "El compromiso", ampliamente premiada, acaba de publicarse en España por la editorial Sexto Piso. Esta narración "emocionante y desgarradora sobre personas corrientes obligadas a tomar decisiones imposibles en tiempos de guerra", nos implica y nos pone en el apuro de pensar en qué haríamos nosotros hoy mismo si estallara una guerra...

Como si fueran unos nosotros cualesquiera, Peter y Katharina, los protagonistas absolutos, ven cómo su "pequeña historia" se ve atravesada por la brutalidad de una "gran historia": el ascenso del nazismo al poder y el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Estamos en el año 1941 y Peter Faber, soldado raso en el frente oriental, y Katharina Spinell, una joven berlinesa, toman una decisión peculiar: se casan por poderes sin conocerse de nada. Las ventajas de este matrimonio son que él podrá tener unas cuantas semanas de permiso y huir del horrible frente ruso; y ella tendrá una pensión de viudedad si, como es lo más probable, el marido cae haciendo de carne de cañón para el ejército alemán.

El problema es que cuando se conocen se atraen más de lo previsto; y cuando se separan, se intercambian promesas de fidelidad y de un futuro juntos. Después, sin embargo, los hechos se van desplegando de forma inexorable: mientras en Berlín la familia de Katharina se acerca cada vez más al nuevo partido nazi; en el frente, el Ejército Rojo y la nieve rusa empiezan a devastar a las tropas alemanas. Y la relación de este matrimonio, que discurre entre cartas cada vez más distanciadas y silencios, se vuelve un espejo de una sociedad atrapada entre la euforia del poder y el miedo a la caída.

Escrita en capítulos cortos y una gran cantidad de diálogos, Magee contrapone la brutalidad del frente con el oportunismo social y revela cómo lo íntimo y lo político se pueden mezclar de manera perturbadora: la avaricia, el vacío, la fascinación por un Führer ególatra, el egoísmo, el odio racial, el heroísmo inútil del soldado, la dignidad infinita de la mujer que lo resiste todo mientras espera... hay lugar para todo en esta maravilla de novela elegante, escueta y de una fuerza emocional que, de seguro, abrumará al lector que este verano se acerque a ella.

Miguel Ibáñez Librería de Alcañiz