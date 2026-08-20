La Ginebrosa ya ha superado el ecuador de sus fiestas patronales, pero aún les quedan cinco días repletos de actividades para disfrutar. Los festejos dieron comienzo el pasado domingo con el tradicional concurso de paellas que reunió a más de 500 asistentes, el triple de la población del municipio. Después de que los presentes probaran todos los platos posibles, la peña 'La Bodegueta' se llevó el premio a la mejor paella.

Esta noche tendrá lugar la presentación de reyes y reinas 2026, no sin antes realizar la concentración de peñas junto a la carroza y la Charanga Dit y Fet en el frontón. El pregón se dará tras este acto, y la encargada de hacerlo es Carmeta Pallarés, que lleva más de 30 años a cargo de él y toda la gente del pueblo lo acoge con muchas ganas. Tras la presentación, los reyes y reinas abrirán la pista de baile para después seguir con el recorrido peñero. La noche continuará vibrando al ritmo de DJ Dseik.

Los actos previos al inicio

Los concursos de petanca, guiñote, futbolín y futbito ya han tenido lugar en las fiestas, estos dos últimos también han contado con modalidad infantil. Otros actos que también se han llevado a cabo y han contado con gran presencia han sido la fiesta de la espuma y la regata de cerveza.

El miércoles por la noche los vecinos se reunieron en las calles para la cena de hermandad, y los más madrugadores han participado esta mañana en los despertadores, uno de los actos más tradicionales donde se rondan las calles del pueblo cantando y rezando el rosario.