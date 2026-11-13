Elecciones 29-N: Estas son las propuestas de PP, PSOE, Vox y Teruel Existe para gobernar España

La provincia de Teruel se prepara para una nueva cita con las urnas el próximo 29 de noviembre, en unas elecciones generales en las que estarán en juego tres escaños en el Congreso de los Diputados y cuatro en el Senado.

El PP, que obtuvo dos diputados en 2023, aspira a conservar su representación con Alberto Herrero Bono al frente de la candidatura, mientras que el PSOE, que logró el tercer escaño, vuelve a confiar en Herminio Sancho. Vox concurre con Daniel Alda como cabeza de lista y Teruel Existe busca regresar al Congreso de la mano de Tomás Guitarte. La formación territorial sitúa las reivindicaciones provinciales entre sus prioridades.

Con la campaña ya en marcha, las candidaturas confrontan sus propuestas sobre vivienda, impuestos, sanidad, despoblación e infraestructuras, cuestiones que tendrán especial repercusión en el futuro de las comarcas turolenses. El PSOE todavía no ha presentado su programa electoral, por lo que sus líneas políticas se recogen de las resoluciones de su 41.º Congreso Federal, celebrado en 2024, y no constituyen compromisos específicos para el 29N.

Vivienda: construcción, alquiler público y rehabilitación

El acceso a la vivienda ocupa un lugar destacado en las propuestas. El PP plantea construir un millón de viviendas, movilizar suelo y simplificar los trámites urbanísticos. También propone reducir del 10% al 4% el IVA de la primera vivienda para menores de 40 años y facilitar avales públicos para la compra.

Vox defiende aumentar la oferta residencial, reducir impuestos y cargas administrativas y priorizar a los españoles en el acceso a viviendas protegidas. También propone reforzar las medidas contra la ocupación ilegal.

El PSOE, según su documento congresual, apuesta por ampliar el parque público de alquiler asequible y rehabilitar 1,5 millones de viviendas antes de 2030. Teruel Existe plantea crear parques públicos de alquiler en todos los municipios, con al menos cuatro viviendas en las localidades pequeñas, además de recuperar inmuebles vacíos.

Impuestos: rebajas generales o incentivos rurales

La fiscalidad marca diferencias entre las candidaturas. El PP propone deflactar el IRPF para compensar la inflación y reducir progresivamente este impuesto a trabajadores y autónomos de entre 18 y 35 años durante sus primeros cuatro ejercicios. También contempla rebajas del IVA en productos básicos.

Vox plantea simplificar y reducir el IRPF según el número de hijos, rebajar el IVA y establecer una cuota de autónomos de cero euros para ingresos inferiores al salario mínimo.

Teruel Existe propone una reducción del 25% en el IRPF para residentes en los pueblos, con el objetivo de incentivar la permanencia de población. El PSOE mantiene en sus resoluciones congresuales una orientación hacia la progresividad fiscal y la redistribución, junto con la reducción de la jornada laboral a 36 horas semanales en 2030.

Sanidad y servicios públicos en el medio rural

El PP apuesta por reforzar los servicios de proximidad en las zonas despobladas mediante centros comarcales, atención móvil y transporte a demanda. Vox propone una tarjeta sanitaria única, incentivos para profesionales en zonas de difícil cobertura y un plan para reducir las listas de espera.

El PSOE defiende fortalecer la sanidad pública y aumentar los recursos de atención primaria, especialmente en el medio rural. Teruel Existe reclama elevar hasta el 25% la financiación destinada a atención primaria y reconocer el mayor coste de prestar servicios en territorios despoblados.

Campo y energía: diferentes modelos de desarrollo

El PP plantea un pacto nacional para el sector primario, mantener la financiación de la Política Agraria Común (PAC) y facilitar el relevo generacional. Vox propone revisar las exigencias medioambientales al campo, recuperar el impulso a la energía nuclear y flexibilizar la explotación de recursos minerales.

Teruel Existe reclama que las ayudas al funcionamiento empresarial alcancen el máximo autorizado por la UE, equivalente al 20% de los costes laborales. En energía, exige una moratoria de grandes parques renovables y líneas de muy alta tensión, y se opone al Clúster del Maestrazgo. El PSOE defiende, en sus resoluciones, la transición ecológica y la diversificación económica rural.

Infraestructuras: las reivindicaciones turolenses

Teruel Existe concreta compromisos directamente vinculados a la provincia: elevar el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) a 100 millones de euros, avanzar en las autovías A-68, A-40 y A-25, mejorar el ferrocarril Zaragoza-Teruel-Valencia y desarrollar el Corredor Cantábrico-Mediterráneo.

El PP prioriza el mantenimiento de las infraestructuras y propone revisar la financiación autonómica. Vox plantea igualdad de servicios públicos entre territorios y fiscalidad diferenciada para zonas despobladas. El PSOE recoge en sus resoluciones el objetivo de garantizar servicios esenciales a un máximo de 30 minutos en las áreas rurales.

Las propuestas reflejan diferentes estrategias para afrontar los problemas del medio rural. Para la provincia de Teruel, la próxima legislatura volverá a poner a prueba la capacidad de convertir los compromisos sobre financiación, servicios e infraestructuras en actuaciones concretas.