Los presupuestos de Aragón para 2027 superan el debate de las Cortes con los votos a favor de PP y Vox

El Proyecto de Ley de Presupuestos de Aragón para 2027 ha superado el debate de totalidad en las Cortes de Aragón y continúa su tramitación parlamentaria. Las cuentas han contado con los votos favorables de PP y Vox y el rechazo de PSOE, CHA, Aragón Existe e Izquierda Unida.

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha defendido unas cuentas centradas en los servicios públicos, la vivienda y el apoyo a los principales sectores de la economía aragonesa. Con un importe de 9.594,7 millones de euros, el proyecto crece un 12,3% respecto a los últimos presupuestos aprobados, correspondientes a 2024.

Durante su intervención, el titular de Hacienda ha recordado que las cuentas de 2027 se elaboran ya sin fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, a diferencia de 2024, cuando todavía se contaba con estos recursos extraordinarios.

Los recursos propios de la Comunidad aumentan en 1.139 millones de euros, de los que el 82% se destina a Sanidad, Educación, servicios sociales, vivienda e INFOAR. Es decir, ocho de cada diez euros adicionales van directamente a esas cinco áreas.

Más recursos para los servicios públicos

Sanidad contará con 3.162 millones de euros de fondos propios, 412 millones más que en 2024, lo que supone un incremento del 15%. El consejero ha destacado los recursos destinados a mejorar los tratamientos y las instalaciones, así como las condiciones de los profesionales sanitarios y el funcionamiento de los centros.

Entre las actuaciones previstas figuran 5 millones de euros para el hospital Royo Villanova, además de inversiones en las Urgencias del hospital Ernest Lluch de Calatayud. Bermúdez de Castro ha aludido también a las necesidades de otros centros, entre ellos el Servet y el Hospital Infantil, y ha citado la situación de la UCI neonatal como ejemplo de instalaciones que necesitan mejoras.

Las cuentas destinan 58 millones de euros a nuevas infraestructuras sanitarias e incluyen inversiones en tecnología sanitaria y cirugía robótica. A ello se suman 23 millones para salud mental y 2,4 millones para el Laboratorio de Salud Pública.

Las condiciones de los profesionales han ocupado también parte de su intervención sobre Educación, que dispondrá de 1.866 millones de euros de fondos propios, 361 millones más, un 24% de incremento. Bermúdez de Castro ha recordado que los docentes aragoneses se encontraban entre los peor pagados de España y ha defendido las medidas adoptadas en materia retributiva y laboral, entre ellas la implantación de las 23 horas lectivas y el complemento de tutoría.

El presupuesto educativo recoge, además, cerca de 39 millones para comedores escolares, 26,5 millones para transporte y otros 15 millones para el programa ‘Aulas que Respiran’.

A las políticas sociales se destinan 548 millones de euros de fondos propios, 90 millones más, un aumento del 20%. Las ayudas a la dependencia contarán con 150 millones de euros, con los que ya se atiende a 52.000 personas --por 36.000 al inicio de la legislatura-- y se prevé llegar hasta 60.000. Bermúdez de Castro ha destacado además que Aragón es actualmente la comunidad que resuelve con mayor rapidez las prestaciones de dependencia, tras reducir el plazo medio de 196 días al inicio de la legislatura a 107 días en la actualidad.

Vivienda e inversiones

En vivienda, el consejero ha recordado que se partía prácticamente de cero y ha situado el objetivo en alcanzar las 7.000 viviendas al final de la legislatura. Las cuentas de 2027 destinan 52 millones de euros de recursos propios a esta política.

El proyecto destina también 159 millones de euros a carreteras y 20 millones a transporte. Además, reserva otras partidas para el Espacio Goya, con 4 millones; el complejo residencial de Valdefierro, con 7 millones, y el Centro de Emergencias de Aragón, con 4,5 millones. La justicia gratuita dispondrá de 6,1 millones.

Las cuentas incluyen además 17,5 millones de euros para el DAT Alierta y 10 millones para empresas emergentes. Los seguros agrarios contarán con 13 millones, la promoción de Alimentos de Aragón con 6,5 millones y la promoción turística con 9,1 millones.

El titular de Hacienda ha recordado que el proyecto recoge también las rebajas fiscales previstas en el acuerdo de Gobierno. En Sucesiones se amplía al grupo II la bonificación del 99% y en el IRPF comienza la reducción progresiva de los tipos para las rentas inferiores a 52.500 euros. A estas medidas se suman deducciones para las familias numerosas, por nacimiento de hijos y en casos de discapacidad, además de las medidas destinadas a los cuidadores de personas dependientes.

El consejero ha cerrado su intervención con la defensa de unos presupuestos que permitan reforzar los servicios públicos, reducir impuestos y mantener la estabilidad presupuestaria, con el objetivo de mejorar la vida de los aragoneses.

Reacciones del resto de grupos

En el turno de intervención de los grupos, la parlamentaria del PP Lorena Tabanera ha utilizado el símil del "Ferrari" de las cuentas de la Comunidad Autónoma -que utilizó el PSOE días atrás-, espetando a los socialistas que "el Ferrari se lo pueden quedar ustedes o dárselo a Zapatero, que de regalos sabe el que más", añadiendo que fue el PSOE, en su etapa de gobierno regional, el que dejó "los servicios infradotados".

El diputado del PSOE Óscar Galeano ha considerado que el presidente de la Comunidad Autónoma, Jorge Azcón, "pudo elegir otra hoja de ruta", recordando que en 2026 el PSOE le ofreció pactar las cuentas, pero convocó elecciones autonómicas, obteniendo el PP menos diputados que en la legislatutra pasada y Vox el doble.

El portavoz de Vox, Santiago Morón, ha opinado que "las políticas del sanchismo están arruinando España" y ha defendido los presupuestos de 2027, que introducen por primera vez el principio de prioridad nacional e incorporan rebajas fiscales y "ofrecen protección a las familias y certeza a las empresas".

Ha representado a CHA la diputada Verónica Villagrasa, indicando que con la rebaja fiscal se reducirán "a futuro" los fondos propios,tras lo que ha enfatizado que el presupuesto "no se mide por las cifras que se alcanzan, sino por el modelo de sociedad que se construye, por los derechos que se garantizan, las oportunidades que genera y por la capacidad que tiene de vertebrar Aragón", ha zanjado

Desde Aragón-Teruel Existe, Pilar Buj, ha defendido su voto en contra por cuestiones como el recorte de casi un 70% del Fondo de Cohesión Territorial, así como la desaparición de la partida para construir 54 habitaciones individuales en el Hospital 'Obispo Polanco' de Teruel.

La diputada de IU, Marta Abengochea, ha rechazado "el relato triunfalista" del presupuesto, insistiendo en que las cuentas crecen con la aportación del Estado, lo que el PP no hacía cuando gobernaba España. "Mientras el Estado aporta ustedes siguen con su irresponsabilidad en política fiscal, blindando el negocio a las grandes multinacionales, a la educación y la sanidad" privadas.