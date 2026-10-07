Emma Buj descarta encabezar la lista del PP al Congreso para el 29-N y deja abierta su continuidad en el Senado

El Partido Popular de Teruel ha puesto en marcha este miércoles su maquinaria electoral de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La Junta Provincial del PP, reunida esta tarde en la sede de la Cámara de Comercio de Teruel, ha constituido el comité electoral encargado de afrontar el proceso y confeccionar las candidaturas, que estará presidido por el secretario general de los populares turolenses y hasta ahora diputado en el Congreso, Alberto Herrero.

La principal novedad avanzada por la presidenta provincial del PP, Emma Buj, es que no formará parte de la candidatura al Congreso. La también alcaldesa de Teruel y senadora ha vinculado esta decisión con su intención de volver a concurrir a las elecciones municipales de mayo de 2027 y continuar al frente del Ayuntamiento si obtiene de nuevo el respaldo de los turolenses. “Si los turolenses me dan su confianza en mayo de 2027 permaneceré en la Alcaldía”, ha asegurado Buj, quien ha explicado que los estatutos del Partido Popular establecen la incompatibilidad entre el escaño en el Congreso y la Alcaldía. La dirigente popular ha insistido en que su trabajo en el Ayuntamiento constituye su “pasión”.

Buj, sin embargo, no ha descartado repetir como candidata al Senado. Sobre esa posibilidad, ha señalado que estará “donde lo pida el partido”, por lo que su presencia en la candidatura a la Cámara Alta queda pendiente de la confección definitiva de las listas.

La presidenta provincial ha explicado que el proceso para elaborar las listas acaba de comenzar y no ha querido anticipar nombres. Sí ha apuntado a una cierta continuidad respecto a los representantes actuales: “Hay un buen equipo y, por lo tanto, una parte de él se va a mantener”.

Buj ha asegurado que los populares afrontan la cita electoral “con ilusión” y ha defendido la necesidad de “abrir una nueva etapa” en España. La dirigente sostiene que los ciudadanos necesitan “un Gobierno que escuche y gestione para ofrecer soluciones” y reclama un Ejecutivo que atienda las necesidades de la provincia e impulse sus comunicaciones y el desarrollo de sus municipios.

Críticas por los proyectos pendientes en Teruel

Buena parte de la intervención de Buj se ha centrado en el balance de la legislatura que acaba de concluir. La presidenta provincial ha calificado al Ejecutivo de Pedro Sánchez como el “peor de la Historia” y ha considerado que estos años han supuesto “una legislatura perdida para la provincia de Teruel”, valoraciones que corresponden a la dirigente popular.

Entre los asuntos pendientes ha citado la A-68, el Corredor Cantábrico-Mediterráneo y las ayudas al funcionamiento de las empresas de las provincias despobladas. Sobre estas últimas, ha criticado que las bonificaciones aplicadas a los costes laborales se sitúen, según ha expuesto, en porcentajes del 1 % o el 2 %, frente al máximo del 20 % que podrían alcanzar. En este punto, Buj ha contrapuesto la política del actual Ejecutivo con el compromiso adquirido por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una visita a Teruel, de aplicar estas ayudas al máximo permitido. Defienden que esa aplicación pretende mejorar la competitividad y respaldar a empresas y autónomos de la provincia. 071026

La dirigente popular ha expresado finalmente su confianza en que las elecciones permitan iniciar “una etapa de mayor compromiso con Teruel” y ha situado como objetivo de su formación que Feijóo alcance la Presidencia del Gobierno. El PP provincial defiende que el próximo Ejecutivo debe prestar mayor atención a las reivindicaciones turolenses y desbloquear proyectos que considera pendientes.