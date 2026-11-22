El papel de la mujer durante el franquismo fue invisible, pero todavía fue más difícil, y menos reconocido, el de las primeras mujeres colonas que llegaron a Valmuel y Puigmoreno hace ahora 70 años. Bajo esta premisa, la periodista y vecina de Valmuel María Lahoz se propuso el reto de sacar adelante el documental 'Mujeres y colonas'.

Este sábado por la tarde, el pabellón de Valmuel reunió a más de 200 personas para ver el reportaje dirigido por Lahoz. Con la proyección ya empezada, se hizo el silencio. Rostros emocionados, ojos vidriosos y sentimientos a flor de piel. Al finalizar los 15 minutos que dura el documental, un gran aplauso de casi dos minutos invadió el espacio y emocionó a la directora y a la realizadora, Ana Lladosa. A continuación, hubo un coloquio en el que Lahoz recibió un reconocimiento de los vecinos de las pedanías por dar luz y contar la realidad de aquellas mujeres que en 1956 tuvieron que empezar sus vidas de cero, en un nuevo hogar y junto a sus familias.

Las primeras colonas que llegaron a Valmuel y Puigmoreno junto a sus padres estuvieron en el estreno del documental./ G.R.

"Las que se han quedado y las que han podido hacer crecer estos pueblos tienen su mérito", afirmaba la periodista. También agradeció la unión que tejieron entre ellas y que han hecho posible que ahora estos pueblos alberguen vida. Entonces, las mujeres cuidaron de la casa, de los hijos y trabajaron en el campo, a la vez que creaban un vínculo emocional entre ellas. "Da igual a quién preguntes de las mujeres, porque todas tienen el mismo testimonio, porque lo habían vivido a la vez", señaló Lahoz.

Ana Lladosa, periodista y amiga de María, ha sido la otra pieza fundamental para sacar este proyecto adelante. "Ha habido mucho trabajo detrás. Las fotos que se han recuperado las hemos tratado para que no se notara el paso del tiempo, pero siempre respetando su esencia. También ha habido que limpiar sonidos y eso ha llevado mucho trabajo", ha explicado Lladosa. Para ella también ha sido un trabajo muy emotivo: "Siempre le digo a María que este es un trabajo pequeñito, pero muy grande a la vez".

Las vecinas corearon 'Las del 58' tras el estreno del documental./ G.R.

Tras el coloquio, las mujeres y vecinas que hoy viven en las pedanías corearon 'Las del 58' una canción que resume la esencia de estos pueblos. "Por el 58 unos hombres y mujeres vinieron aquí. Valmuel era un desierto a los pies de un monte gris. La tierra estaba fría, el agua por salir. Todo en un mundo difícil e incierto porvenir. Aquellos hombres y mujeres solo tenían amor al campo y una misión: Decir al mundo que los del campo somos capaces de hacer surgir miles de flores, miles de frutos y unos pueblos con porvenir: Miles de amores, miles de cosas y esperanzas que compartir".

Pascuala e Isabel, las primeras colonas de Valmuel y Puigmoreno

Con mucha emoción y ganas de contar su historia. Así estaban este sábado por la tarde Pascuala Valero, de 96 años, e Isabel Foz, de 95 años. "Tuvimos mucha unión y seguimos queriéndonos los unos a los otros", asegura Pascuala cogida de la mano de Isabel. Por el camino quedaron muchas, pero ellas son la esencia viva de aquella generación que abandonó sus vidas en otros pueblos para empezar de nuevo en Valmuel y Puigmoreno.

Pascuala e Isabel estuvieron juntas durante el estreno./ G.R.

Llegaron con un cometido que cumplir. Convertir las tierras de secano en campos de regadío. Y vaya si lo consiguieron, ese legado está más vivo que nunca hoy. "Los primeros años fueron duros, muy duros. Íbamos a recoger agua a la canal, teníamos que dejar a los hijos a la escuela, hacer las faenas de casa, ir a trabajar al campo y a la hora de comer teníamos que tener la comida preparada para nuestros maridos y nuestros hijos", recuerda Pascuala. "Teníamos que pagar de lo que recolectábamos el 3%, pero los dueños de las tierras siempre nos trataron muy bien", explica Isabel.

Cuando les preguntas si cambiarían sus vidas, ambas lo tienen claro: "Por su puesto que no, hemos sido muy felices también". Gracias a estas generaciones, hoy sus pueblos están más vivos que nunca. También se muestran satisfechas con el avance de la sociedad y con que "ya era hora de que los hombres también ayudaran a las mujeres con las tareas", asevera Foz.

La mujer de hace 70 años quedó invisibilizada

"Yo por suerte nací en una sociedad diferente. Ellas, ni ahora ni en su época, eran conscientes de todo el trabajo extra que realizaban, porque era lo normal", cuenta María. Sin embargo, a pesar de que la sociedad ha evolucionado, considera que "nos queda mucho camino por hacer".

"Cuando ellas han visto el documental, asienten con la cabeza y son las primeras que dicen, es verdad, se nos ha reconocido poco", detalla. Lahoz se muestra muy orgullosa de haber podido contar estas historias, que narran la vida de muchas mujeres de la época. Es una cuenta que ella tenía pendiente. "Tengo una deuda emocional saldada, pero muy pequeña en comparación con todo lo que me ha aportado Valmuel".

También cuenta la responsabilidad que tiene como periodista de dar voz a historias como esta. "Si escucho una historia y creo que no está bien contada o se ha contado a medias, tengo que equiparar papeles. Y yo creo que hoy ha quedado claro que todos estamos de acuerdo, hombres y mujeres, que esta historia tenía que ser contada".