El Salón del Vehículo de Ocasión ha logrado vender 82 vehículos, lo que se traduce en 1.775.000 euros, una cifra que todavía podría crecer en los próximos días. El Recinto Ferial de la capital bajoaragonesa ha exhibido su mejor oferta con un total de doce concesionarios del Bajo Aragón Histórico y la provincia turolense.

Desde el Ayuntamiento señalan que a lo largo de las tres jornadas se han contabilizado alrededor de 2.700 asistentes, mejorando los 2.500 visitantes de 2025 y superando ampliamente las 65 ventas y los 1,2 millones de euros del pasado año, así como el listón de los 1,5 millones alcanzado en 2024. La jornada del sábado volvió a concentrar la mayor afluencia de público en el recinto, mientras que el domingo transcurrió de forma mucho más relajada, aunque manteniendo el goteo de compradores decididos y cierres de última hora.

«El balance de esta edición de Autoocasión es muy positivo y podemos hablar de un auténtico éxito», ha valorado la concejal de Ferias e Industria del Ayuntamiento de Alcañiz, Belén Adán, quien ha destacado el buen ambiente comercial trasladado por los doce expositores: «Están muy satisfechos con el desarrollo de la feria y con las operaciones que han realizado. Además, tienen numerosas citas concertadas con clientes interesados, por lo que confían en poder cerrar nuevas ventas en los próximos días».

En total se han exhibido más de 240 coches seminuevos y kilómetro cero completando toda la superficie disponible del recinto ferial, un escaparate que atrajo también a compradores de comarcas vecinas como el Matarraña, las Tierras del Ebro o Lleida, tal y como destacaba durante el certamen el alcalde de la capital bajoaragonesa, Miguel Ángel Estevan, al subrayar que detrás de cada concesionario «hay negocio y creación de empleo».

Por su parte, la responsable del Departamento de Comunicación y Eventos de la Cámara de Comercio de Teruel, entidad coorganizadora del evento, Inmaculada Díaz, ponía el acento en el momento estratégico de la cita: «Al celebrarse en la recta final del año, supone un empuje fundamental para que los concesionarios alcancen sus objetivos anuales».

Balance de los concesionarios participantes

Las doce firmas participantes han cerrado esta decimoquinta edición con sensaciones muy positivas, constatando una clara preferencia del comprador por los vehículos tipo SUV, el retroceso del diésel frente a la gasolina y los híbridos, y el creciente interés por las marcas emergentes asiáticas ante el encarecimiento del automóvil nuevo.

Entre los expositores habituales, desde Automóviles & Talleres Andrés, servicio oficial Ford en Alcorisa y Zaragoza con medio siglo de trayectoria, se mostraban muy satisfechos, defendiendo su responsable, Pablo Andrés, la apuesta por «un coche seminuevo reciente y de primeras marcas fiables» respaldado por taller propio. En esa misma línea de fidelización, Arturo Gaibar, al frente de Talleres Gaibar, especialistas en todoterrenos y 4x4 Mitsubishi y Suzuki, confirmaba que mantendrán los precios de feria dos o tres semanas «para que los interesados puedan probar los vehículos y cerrar la operación con calma».

El certamen reflejó también el impulso de firmas como Rimauto, concesionario oficial Toyota, Hyundai, Mazda, Kia y Nissan que suma ya 22 empleados tras abrir chapa y pintura, cuyo gerente, Manolo Edo, valoraba la comodidad del recinto «como primera toma de contacto para seguir cerrando operaciones los próximos días», dejando ya encaminada una venta para este lunes. Por su parte, el Grupo Esbacar acudió tras unificar Peugeot y Citroën, abrir exposición en el paseo Andrade e incorporar Fiat, Opel y Leapmotor; su responsable, Chencho López, destacó que «centralizar la oferta permite al cliente encontrar el equilibrio entre precio, diseño y prestaciones».

Entre las novedades destacó Besgimotor, proyecto impulsado en Alcañiz por Alberto Bescós y Javier Jiménez con todoterrenos, pick-ups y marcas asiáticas para el entorno rural, desde donde se mostraban muy orgullosos de las ventas logradas pese a su reciente creación y avanzaban la próxima apertura de sus nuevas instalaciones frente a Repsol a principios de año.

Con idéntico buen sabor de boca cerraban el domingo Alcomotor, firma de Alcorisa especializada en seminuevo e industrial que sellaba la última venta a pocos minutos del cierre, y RV Motor, concesionario oficial Ford con más de 25 años de trayectoria que deja concertadas varias visitas y tasaciones. Completaron el escaparate comercial Autotalleres Torres, concesionario oficial Seat y Cupra atendido por David Aragón, Alcañiz Automoción, especialista local en multimarca con taller propio, Autersa, decana del certamen con más de tres décadas de presencia ininterrumpida, Automóviles Mariano Sánchez, histórica firma alcañizana de compraventa, y Nayper Motor, enfocado en vehículos de gama media y premium, cuyos equipos coincidían al cierre en mostrar su satisfacción por el movimiento registrado y confiaban en que los contactos del fin de semana se traduzcan en nuevas visitas a sus exposiciones en los próximos días.

Para que las familias pudieran visitar la feria y realizar sus compras con total tranquilidad durante el fin de semana también se programaron actividades infantiles en el recinto.