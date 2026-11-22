Una persona ha fallecido y otras dos han resultado heridas tras una explosión en una vivienda en Rudilla, pedanía de Huesa del Común (Cuencas Mineras). Los bomberos de la Diputación Provincial de Teruel han recibido el aviso sobre las 12.30 y han finalizado la intervención en torno a las 17.30. Por el momento, se desconocen las causas del suceso.

En el operativo han participado tres bomberos, un oficial y el jefe de guardia. El equipo ha realizado labores de prevención de riesgos y ha revisado los daños estructurales de la vivienda. Durante la intervención se ha colaborado con la Guardia Civil, el 061, el forense y la Policía Judicial.