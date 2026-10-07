El PSOE Aragón ha puesto en marcha el proceso interno para configurar las candidaturas con las que concurrirá a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Las agrupaciones socialistas celebrarán durante esta semana sus asambleas para formular las propuestas de nombres que integrarán las listas al Congreso de los Diputados y al Senado. La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, explicó este martes el calendario después de la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional celebrada en Zaragoza, en la que la dirección socialista ha analizado la convocatoria electoral y los pasos que deberá seguir el partido para confeccionar sus candidaturas.

El primer paso corresponderá a la militancia. A lo largo de esta semana se desarrollarán las asambleas en las que los afiliados podrán plantear sus propuestas de candidatos. Posteriormente, los nombres propuestos continuarán su tramitación a través de los órganos del partido hasta completar el procedimiento de aprobación de las listas. El calendario culminará con la celebración del Comité Federal del PSOE prevista para el próximo 17 de octubre, órgano que cerrará el proceso de configuración de las candidaturas socialistas para las elecciones generales.

Preguntada por los posibles nombres que formarán parte de las listas, Alegría ha evitado adelantar candidatos y ha defendido el procedimiento interno de la formación. La dirigente socialista ha señalado que corresponde a la militancia realizar las propuestas y que será a través de los órganos establecidos por el partido como se vayan concretando las candidaturas. Sobre su propio futuro político, Alegría ha reiterado que su compromiso se encuentra en Aragón y que continuará desarrollando su labor desde la oposición autonómica.

Las municipales tendrán que esperar

La convocatoria anticipada de las elecciones generales también tendrá consecuencias sobre los procesos internos que el PSOE tenía previstos para las próximas elecciones municipales. Los procedimientos para elegir a los candidatos socialistas en los ayuntamientos quedarán aplazados hasta después de las generales. Según ha explicado Alegría, el partido retomará esos procesos una vez celebradas las elecciones del 29 de noviembre.

La prioridad inmediata de los socialistas aragoneses será, por tanto, cerrar las listas al Congreso y al Senado y preparar la campaña de las generales. Alegría ha asegurado que el PSOE afronta la cita electoral “con ganas, con fuerza y con ilusión” y con el objetivo de ganar las elecciones y continuar gobernando España.