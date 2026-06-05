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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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05 JUN 2026|

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Ensalada de bisaltos con pesto de pistacho y menta

Receta. Un plato fresquito para el calor

Ensalada de bisaltos con pesto de pistacho y menta./ Manuel Barrau
Ensalada de bisaltos con pesto de pistacho y menta./ Manuel Barrau

La COMARCA05 06 2026

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Recetas Manuel Barrau

Ingredientes

Para los Bisaltos y la Base

  • 250 g de bisaltos frescos (tirabeques)
  • 1 manojo de escarola limpia
  • Zumo de 1/2 limón
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal

Para el Pesto y Decoración

  • 50 g de pistachos pelados
  • 1 puñado de hojas de menta fresca
  • AOVE del Bajo Aragón
  • 40 g de queso de Tronchón rallado
  • Unas gotas de zumo de limón
  • Pimienta negra recién molida
  • Una pizca de sal
  • Sésamo negro

 

Preparación

  • Escaldado de los Bisaltos
    Prepara una olla con abundante agua y un puñado de sal, y llévala a ebullición. Mientras tanto,
    alista un bol grande con agua fría y cubitos de hielo. Cuando el agua hierva, introduce los
    bisaltos y escáldalos durante exactamente 5 minutos. Retíralos de inmediato y sumérgelos en el
    agua con hielo. Esto detendrá la cocción, fijará su color verde brillante y mantendrá su textura
    tersa y crujiente. Escúrrelos bien y resérvalos.

  • Preparación del Falso Pesto
    En un mortero o picadora, introduce los pistachos, las hojas de menta fresca, el queso de
    Tronchón rallado, la pimienta negra y una pizca de sal. Tritura o maja vertiendo un hilo generoso
    de Aceite de Oliva Virgen Extra del Bajo Aragón hasta obtener la textura de una salsa densa
    pero fluida. Añade unas gotas de zumo de limón al final para dar brillo y frescor. Ajusta la sal al
    gusto.

  • Base de Escarola
    Trocea la escarola a tu gusto, colócala en un bol y alíñala suavemente con un chorrito de zumo
    de limón, un hilo de aceite de oliva y sal. Remueve bien para que quede sazonada de forma
    homogénea.

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