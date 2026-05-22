Salmorejo con mayonesa de anchoas, huevo duro y lascas de atún

Ingredientes
Para el salmorejo
- 1 kg de tomates maduros (tipo pera)
- 200 g de pan de miga asentada
- 100 ml de aceite de oliva virgen extra (AOVE) con D.O. Bajo Aragón
- 1 diente de ajo
- 1 cdta. de sal
Para la mayonesa de anchoas
- 50 ml de leche entera
- 100 ml de aceite de girasol
- 4-5 filetes de anchoa en aceite
- Unas gotas de zumo de limón
Para la guarnición
- 2 huevos duros
- 1 lata de lomos de atún en aceite de oliva
- 8-10 olivas verdes rellenas
- Un chorrito de aceite de oliva virgen extra del Bajo Aragón
Preparación
- Lavamos y troceamos los tomates. Los trituramos muy bien con la batidora y los pasamos por un colador para retirar la piel y las pepitas.
- Añadimos el pan troceado al puré de tomate y lo dejamos reposar 5 minutos para que se ablande.
- Incorporamos el diente de ajo (sin el germen central para que no repita) y la sal, y volvemos a triturar hasta tener una crema fina.
- Sin parar la batidora, vamos vertiendo el aceite de oliva virgen extra del Bajo Aragón poco a poco en un hilo continuo. Veremos cómo el salmorejo emulsiona, coge cuerpo y cambia a un tono anaranjado más claro. Lo guardamos en la nevera para que esté bien frío.
mayonesa de anchoas
- Para evitar el uso de huevo crudo, preparamos una lactonesa de anchoas. Ponemos en el vaso de la batidora la leche, los filetes de anchoa escurridos y el aceite de girasol.
- Colocamos la batidora en el fondo y batimos a máxima potencia sin moverla. Cuando empiece a ligar en la base, la levantamos despacio hasta emulsionar todo el aceite. Añadimos unas gotas de zumo de limón al final.