Actualizado 23:03

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

22 MAY 2026|

Actualizado 23:03

Salmorejo con mayonesa de anchoas, huevo duro y lascas de atún

RECETA. El aceite de oliva del Bajo Aragón y el toque de anchoa reinventan el salmorejo tradicional con una propuesta fresca, sencilla y llena de sabor.

Salmorejo con mayonesa de anchoas, huevo duro y lascas de atún./ Manuel Barrau
Salmorejo con mayonesa de anchoas, huevo duro y lascas de atún./ Manuel Barrau

La COMARCA22 05 2026

Comentar

Recetas Manuel Barrau

Ingredientes

Para el salmorejo

  • 1 kg de tomates maduros (tipo pera)
  • 200 g de pan de miga asentada
  • 100 ml de aceite de oliva virgen extra (AOVE) con D.O. Bajo Aragón
  • 1 diente de ajo
  • 1 cdta. de sal

Para la mayonesa de anchoas

  • 50 ml de leche entera
  • 100 ml de aceite de girasol
  • 4-5 filetes de anchoa en aceite
  • Unas gotas de zumo de limón

Para la guarnición

  • 2 huevos duros
  • 1 lata de lomos de atún en aceite de oliva
  • 8-10 olivas verdes rellenas
  • Un chorrito de aceite de oliva virgen extra del Bajo Aragón

Preparación

  • Lavamos y troceamos los tomates. Los trituramos muy bien con la batidora y los pasamos por un colador para retirar la piel y las pepitas.
  • Añadimos el pan troceado al puré de tomate y lo dejamos reposar 5 minutos para que se ablande.
  • Incorporamos el diente de ajo (sin el germen central para que no repita) y la sal, y volvemos a triturar hasta tener una crema fina.
  • Sin parar la batidora, vamos vertiendo el aceite de oliva virgen extra del Bajo Aragón poco a poco en un hilo continuo. Veremos cómo el salmorejo emulsiona, coge cuerpo y cambia a un tono anaranjado más claro. Lo guardamos en la nevera para que esté bien frío.

mayonesa de anchoas

  • Para evitar el uso de huevo crudo, preparamos una lactonesa de anchoas. Ponemos en el vaso de la batidora la leche, los filetes de anchoa escurridos y el aceite de girasol.
  • Colocamos la batidora en el fondo y batimos a máxima potencia sin moverla. Cuando empiece a ligar en la base, la levantamos despacio hasta emulsionar todo el aceite. Añadimos unas gotas de zumo de limón al final.

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Arroz de bacalao, alcachofas y gambas

Receta para 4 personas para una comida de domingo

Comentar

Arroz de bacalao, alcachofas y gambas

Costilla de cerdo a la italiana con tomates semisecos, olivas negras y guarnición de patatas al romero

RECETA. Una receta a la italiana

Comentar

Costilla de cerdo a la italiana con tomates semisecos, olivas negras y guarnición de patatas al romero

Fresas con ricotta y menta

RECETA. Un postre diferente y refrescante

Comentar

Fresas con ricotta y menta
Periódico del Bajo Aragón Histórico