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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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15 MAY 2026|

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Arroz de bacalao, alcachofas y gambas

Receta para 4 personas para una comida de domingo

Arroz de bacalao, alcachofas y gambas./ Manuel Barrau
Arroz de bacalao, alcachofas y gambas./ Manuel Barrau

La COMARCA15 05 2026

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Recetas Manuel Barrau

Ingredientes

Ingredientes del arroz

  • 400 g de arroz bomba
  • 300 g de bacalao desalado en dados
  • 200 g de gambas peladas
  • 4 alcachofas frescas
  • 1 pimiento rojo
  • 1 pimiento verde
  • 1 cebolla
  • 3 dientes de ajo
  • AOVE D.O. Bajo Aragón
  • 1,2 litros de caldo de pescado
  • Hebras de azafrán
  • Una pizca de colorante y sal

Alioli de azafrán (lactonesa)

  • 100 ml de leche entera a temperatura ambiente
  • 200 ml de aceite (girasol o AOVE suave)
  • 1 diente de ajo pequeño
  • Hebras de azafrán diluidas en una cucharadita de caldo caliente
  • Sal y unas gotas de limón

Preparación

  • Calienta el AOVE D.O. Bajo Aragón y dora los corazones de alcachofa troceados. Reserva.
  • Pocha el pimiento rojo, el verde y la cebolla. Añade el ajo al final. Incorpora el bacalao y sofríe un minuto.
  • Añade el arroz y rehoga. Vierte el caldo caliente con el azafrán y el colorante.
  • A los 9 o 10 minutos de cocción, reparte las gambas peladas y las alcachofas por la superficie.
  • Completa la cocción durante unos 8 minutos más y deja reposar 5 minutos tapado.
  • Para el alioli, coloca en el vaso batidor la leche, la sal y el ajo. Bate mientras añades el aceite en hilo hasta que espese.
  • Finalmente incorpora el azafrán diluido.

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