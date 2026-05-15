Arroz de bacalao, alcachofas y gambas

Ingredientes
Ingredientes del arroz
- 400 g de arroz bomba
- 300 g de bacalao desalado en dados
- 200 g de gambas peladas
- 4 alcachofas frescas
- 1 pimiento rojo
- 1 pimiento verde
- 1 cebolla
- 3 dientes de ajo
- AOVE D.O. Bajo Aragón
- 1,2 litros de caldo de pescado
- Hebras de azafrán
- Una pizca de colorante y sal
Alioli de azafrán (lactonesa)
- 100 ml de leche entera a temperatura ambiente
- 200 ml de aceite (girasol o AOVE suave)
- 1 diente de ajo pequeño
- Hebras de azafrán diluidas en una cucharadita de caldo caliente
- Sal y unas gotas de limón
Preparación
- Calienta el AOVE D.O. Bajo Aragón y dora los corazones de alcachofa troceados. Reserva.
- Pocha el pimiento rojo, el verde y la cebolla. Añade el ajo al final. Incorpora el bacalao y sofríe un minuto.
- Añade el arroz y rehoga. Vierte el caldo caliente con el azafrán y el colorante.
- A los 9 o 10 minutos de cocción, reparte las gambas peladas y las alcachofas por la superficie.
- Completa la cocción durante unos 8 minutos más y deja reposar 5 minutos tapado.
- Para el alioli, coloca en el vaso batidor la leche, la sal y el ajo. Bate mientras añades el aceite en hilo hasta que espese.
- Finalmente incorpora el azafrán diluido.