Ingredientes
Para la base de patata aliñada:
- 4 patatas medianas (adecuadas para cocer)
- Cebolla roja picada fina (al gusto)
- Alcaparras (al gusto)
- Ajo picado fino (un toque sutil)
- Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) del Bajo
- Aragón
- Pimienta negra recién molida
- Un poquito de clavo molido
- Sal
Para el bacalao marinado y acabado:
- 400 g de bacalao desalado (cortado en taquitos limpios)
- Zumo de 1 naranja
- Ralladura de la misma naranja
- Un poquito de clavo molido
- Tomillo (al gusto)
- Pimentón ahumado (un toque)
- Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) del Bajo
- Aragón
- Oliva negra deshidratada de Caspe (para terminar)
Preparación
- Marinado del bacalao: En un recipiente hondo, coloca los taquitos de bacalao desalado. Añade el zumo de naranja junto con su ralladura, el toque de clavo molido, el tomillo, el pimentón ahumado y un buen chorro de AOVE del Bajo Aragón. Mezcla bien para que todos los sabores se integren, tapa y deja marinar en la nevera durante al menos 30-45 minutos para que el pescado absorba los aromas.
- Cocción de la patata: Lava bien las patatas y cuécelas en agua con sal hasta que estén tiernas
(puedes pincharlas con un cuchillo para comprobar que el centro esté blando). Una vez cocidas, déjalas templar, pélalas y trocéalas o enfríalas ligeramente según la consistencia deseada para el montaje.
- Aliño de la patata: En un bol amplio, coloca la patata cocida y añade la cebolla roja picada, las alcaparras y el ajo picado. Condimenta con sal, pimienta negra recién molida, un poquito de clavo molido y un chorro generoso de AOVE del Bajo Aragón. Mezcla con suavidad para que la patata se impregne bien del aliño sin llegar a deshacerse por completo.