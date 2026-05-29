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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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29 MAY 2026|

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Ensalada de patata con bacalao marinado y olivas negras

Una ensalada fresquita perfecta para verano

Ensalada de patata con bacalao marinado y olivas negras./ Manuel Barrau
Ensalada de patata con bacalao marinado y olivas negras./ Manuel Barrau

La COMARCA29 05 2026

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Recetas Manuel Barrau

Ingredientes

Para la base de patata aliñada:

  • 4 patatas medianas (adecuadas para cocer)
  • Cebolla roja picada fina (al gusto)
  • Alcaparras (al gusto)
  • Ajo picado fino (un toque sutil)
  • Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) del Bajo
  • Aragón
  • Pimienta negra recién molida
  • Un poquito de clavo molido
  • Sal

Para el bacalao marinado y acabado:

  • 400 g de bacalao desalado (cortado en taquitos limpios)
  • Zumo de 1 naranja
  • Ralladura de la misma naranja
  • Un poquito de clavo molido
  • Tomillo (al gusto)
  • Pimentón ahumado (un toque)
  • Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) del Bajo
  • Aragón
  • Oliva negra deshidratada de Caspe (para terminar)

Preparación

  • Marinado del bacalao: En un recipiente hondo, coloca los taquitos de bacalao desalado. Añade el zumo de naranja junto con su ralladura, el toque de clavo molido, el tomillo, el pimentón ahumado y un buen chorro de AOVE del Bajo Aragón. Mezcla bien para que todos los sabores se integren, tapa y deja marinar en la nevera durante al menos 30-45 minutos para que el pescado absorba los aromas.
  • Cocción de la patata: Lava bien las patatas y cuécelas en agua con sal hasta que estén tiernas
    (puedes pincharlas con un cuchillo para comprobar que el centro esté blando). Una vez cocidas, déjalas templar, pélalas y trocéalas o enfríalas ligeramente según la consistencia deseada para el montaje.
  • Aliño de la patata: En un bol amplio, coloca la patata cocida y añade la cebolla roja picada, las alcaparras y el ajo picado. Condimenta con sal, pimienta negra recién molida, un poquito de clavo molido y un chorro generoso de AOVE del Bajo Aragón. Mezcla con suavidad para que la patata se impregne bien del aliño sin llegar a deshacerse por completo.

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