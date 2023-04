Ikram Chahine, cónsul marroquí: «Una de las colaboraciones entre países es el envío de profesorado de Árabe, que pueden solicitar los colegios»

No es el primer encuentro que realiza en Aragón. ¿Qué objetivos tiene?

De eso se trata. Y este encuentro se ha dado porque el presidente de la Asociación de Magrebíes de Caspe vino a contarme que había un colectivo importante. Tan importante es que se trata de la primera comunidad extranjera en la ciudad. Me dijo que querían tener vínculo con el consulado y acepté venir encantada y porque es mi deber estar con ellos, ver qué necesitan, y sobre todo, trasladarles que la política marroquí de exteriores es siempre estar con la comunidad marroquí en el extranjero para eso, para que no pierdan sus raíces e identidad. A la vez, decirles que siempre hay que adaptarse al país de acogida, a saber respetar sus tradiciones, costumbres y normas y leyes. Hay que convivir y coexistir en armonía y este es uno de los valores que Marruecos quiere hacer llegar a su colectivo.

¿Qué le han preparado en Caspe además de las reuniones para conocer mejor la cuidad?

Hay una visita a la mezquita, que creo que es una de las más bonitas de la zona que yo llevo que es Lérida, Tarragona y Aragón entero. Por fuera no se puede apreciar, pero por dentro destaca toda la arquitectura hecha a mano a la manera marroquí, un trabajo que les ha llevado dos años. Y lo bueno que tiene, es precisamente, que en ese mismo centro de culto hay una parte dedicada a la enseñanza del idioma y la enseñanza de la religión del Islam moderado. Es importante saber que Marruecos promueve un Islam moderado, tolerante, fuera del extremismo y la violencia. Son los valores que queremos impartir y hacer llegar a nuestro colectivo y a los hijos. Llega una edad en la que van por libre y no sabemos qué puede pasar con esas redes en internet, eso no se pueden controlar. Por es importante que existan estos centros de culto, que tienen sus autorizaciones legales, en los que se puede ir orientando en la enseñanza de los valores del Islam moderado.