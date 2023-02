Miguel Tena, presidente de ASADICC: «Todavía hay muchas barreras que superar, no solo arquitectónicas»

¿En qué situación afrontan el 2023 las personas con discapacidad?

¿Qué medidas deberían adoptar los gobiernos para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad?

¿Cuáles son las principales barreras que tiene que superar el colectivo?

Fundamentalmente las barreras mentales. Todavía hay personas que mantienen una idea con pena hacia nosotros. Pero por supuesto también hay que eliminar las barreras arquitectónicas, incluso en los servicios básico. A día de hoy todavía no tenemos una habitación que esté adaptada a una persona con discapacidad en el hospital de Alcañiz. Esto conlleva a que nos tengamos que trasladar a otros hospitales de Zaragoza o Teruel. En cuanto al transporte, se da una situación similar. En esta zona se reivindica que se mantenga el servicio ferroviario, pero, sin embargo, las personas con movilidad reducida todavía no podemos acceder a este medio de transporte público. Lo mismo ocurre en los autobuses, ya que en muy pocos de ellos son accesibles para una persona con discapacidad física. Además, cualquier petición a este respecto en el servicio por carretera se tiene que avisar con cierta antelación, mientras que otros viajeros pueden improvisar sus desplazamientos. No obstante, para nosotros lo más importante es el acceso a la formación. Esta es la clave para alcanzar un empleo de calidad.

¿Qué situación se vive en esta línea?

¿Qué falla para que a las empresas les cueste incorporar a este colectivo?

Es su último año al frente de ASADICC…

Sí, llevo 24 años tirando de este proyecto tan ilusionante, pero todo tiene un principio y un fin. Por ello, en este 2023 va a haber una renovación de junta y he decidido no continuar. No obstante, hoy en día en ASADICC hay un equipo de profesionales que lo está haciendo muy bien y que está trabajando con la misma o más ilusión con la que he trabajado yo durante todos estos años. Yo dejaré de estar en la junta directiva, pero seguiré disponible para que quien necesite mi ayuda la pueda obtener. Después de vivir de esta manera la reivindicación de las personas con discapacidad, no puedo borrarme del todo.