El CRIET de Alcorisa concluye su ciclo de magia solidaria tras seis semanas de donativos

El CRIET de Alcorisa ha celebrado este viernes su última jornada de Magia que Alimenta, una iniciativa del centro en la que cada viernes de este tercer trimestre, por el precio de una donación de un producto no perecedero o de higiene, los alumnos y algunos invitados han podido disfrutar de la magia de El Sótano Mágico.

El ciclo comenzó el primer viernes de este último tramo del curso escolar y los espectáculos de magia se han sucedido a lo largo de seis semanas. En las cinco sesiones anteriores únicamente participaron los estudiantes del CRIET de Alcorisa, aunque desde el centro se invitó en cada ocasión a una o dos entidades colaboradoras: Escuela de Adultos de Alcorisa, ATADI, CPEE Gloria Fuertes de Andorra, Centro de día y Residencia de Ancianos de Alcorisa, CEIP El Justicia de Aragón de Alcorisa e IES Damián Forment de Alcorisa. No obstante, esta jornada final ha estado abierta a todos los vecinos de la localidad y estiman que en total unas 800 personas han participado en estas actividades.

Esta iniciativa comenzó a través de la actividad opuesta: la ciencia detrás del truco. Al comienzo del tercer trimestre, los estudiantes del CRIET de Alcorisa participaron en una serie de talleres y experimentos que mostraba las bases científicas detrás de los mejores ilusionistas. Estas sesiones, por tanto, han servido para recordarles que la magia sigue siendo real y lo inexplicable aún forma parte de sus vidas, según han explicado los responsables del centro.

Además, media hora antes del show de este viernes, los estudiantes, conocidos cariñosamente como ‘crietes’, han hecho una visita guiada por el centro para enseñar qué es el CRIET a todos sus visitantes. El objetivo ha sido dar a conocer su día a día entre sus vecinos, así como el edificio en el que está situado: el antiguo Seminario de Alcorisa, construido en siglo XVIII.

A este centro rural de innovación educativa de Teruel acuden alrededor de 300 alumnos de 5º y 6º de Primaria en total cada curso, divididos en grupos de 50 que se alternan entre ellos. Provienen de 16 CRAs (Centro Rural Agrupado) y CEIPs pequeños de la provincia de Teruel y alguno de Zaragoza. Vienen de 56 localidades de 7 comarcas diferentes, todas ellas con una baja densidad de población. Precisamente, el centro educativo nació en 1983 como complemento a la enseñanza que se daba en las zonas rurales de turolenses.