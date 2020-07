Pilar Madero: «La gente quiere saber cómo están tanto ellos como su entorno, y si corren algún riesgo»

¿Por qué ha decidido ofertar este servicio en Caspe?

¿Cree que tendrá mucha demanda? Aquí se nota cierta incertidumbre por la situación que vivimos.

¿Cómo son esas pruebas que ofrece?

¿Cuáles son los falsos mitos de estas pruebas?

El tema de los anticuerpos: si los tienes es que has pasado la enfermedad. También se dicen muchas falacias sobre la inmunidad, aunque lo hayamos pasado, lo podemos coger de nuevo. Es como la vacuna de la gripe: la gente se la pone para no coger ‘gripes graves’ pero eso no implica que no podamos pasar un resfriado o un catarro con síntomas más leves, pero nunca cogerá esa gripe que lo vaya a «llevar a la tumba». Es importante también subrayar lo siguiente: hay personas que son negativas y esto quiere decir que nunca han pasado el virus. A pesar de que le pueda parecer a alguien que ha tenido síntomas, si sale negativo es negativo. Mucha gente ha pasado el confinamiento pensando que ha pasado el virus porque han tenido alguna que otra dolencia, pero si las pruebas dicen que no lo has pasado, es que no lo has pasado nunca.