Tomás Fillola: «Medimos nuestros resultados en el impacto territorial»

Buen momento para valorar el año 2019 que acaba de finalizar, ¿cómo ha sido el balance?

Ha sido un año muy bueno, muy positivo en cuanto a resultados, no solo desde el punto de vista económico y empresarial. Nosotros también medimos los resultados desde otros puntos de vista igualmente importantes, como son las personas, (sin ellas desde luego no podríamos concebir la empresa), y desde la perspectiva de nuestra sociedad, ya que tenemos muy en cuenta el impacto que tenemos en ella y si aportamos a su desarrollo.

¿En cuanto a inversiones cómo ha ido?

Es importante resaltar la labor de la empresa en sostenibilidad y cuidado del medio ambiente.

Este proyecto ha permitido a su vez su aportación al desarrollo local.

Efectivamente. Nosotros siempre pretendemos aportar la riqueza máxima al territorio. Es nuestra filosofía. No tendría mucho sentido llevar a cabo una iniciativa como esta sin contar con empresas de la zona, y más teniendo en cuenta que tenemos negocios de muy buen nivel como es el caso de Elívere, que ha sido la encargada de esa instalación fotovoltaica. Muchas veces no valoramos lo que tenemos cerca de casa. No tiene nada que envidiar al resto. Estamos muy contentos con su trabajo y con el resultado.