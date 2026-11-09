El PP de Teruel reclama un cambio de Gobierno como la única opción para «mejorar la gestión de los servicios públicos»

El candidato del Partido Popular al Congreso de los Diputados, Alberto Herrero, ha reclamado un cambio de Gobierno en España que permita mejorar la gestión de los recursos públicos y garantizar unos servicios acordes con el esfuerzo fiscal de los ciudadanos. El representante turolense ha criticado la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que acusa de no haber priorizado suficientemente el mantenimiento de las infraestructuras y la calidad de los servicios esenciales.

Herrero ha cuestionado que las más de cien subidas de impuestos que, según sostiene, se han producido durante los últimos ocho años hayan supuesto una mejora efectiva de las prestaciones públicas. En este sentido, ha defendido la necesidad de reforzar la eficiencia en el uso de los recursos de las administraciones. «España necesita un Gobierno que sea capaz de gestionar, cuidar nuestros servicios públicos y que esté a la altura de los impuestos que pagan los españoles», ha manifestado el candidato popular.

Uno de los aspectos en los que ha puesto especial énfasis es el estado de las infraestructuras de transporte, tanto de la red de carreteras como del ferrocarril. Herrero ha advertido de la preocupación que, a su juicio, existe entre los usuarios por la seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones, y ha pedido una mayor planificación de las inversiones.

«España necesita recuperar la confianza en los servicios públicos», ha señalado, al tiempo que ha apostado por una gestión que permita anticiparse a los problemas y atender las necesidades de conservación y mejora de las infraestructuras.

Defiende la experiencia de Feijóo como alternativa a Sánchez

El representante del PP de Teruel también ha reivindicado la trayectoria política y la capacidad de gestión del presidente nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo, como alternativa al actual Ejecutivo central. Herrero ha destacado especialmente su etapa al frente de la Xunta de Galicia, donde consiguió cuatro mayorías absolutas consecutivas, y ha considerado que esa experiencia de gobierno constituye un aval para asumir la dirección del país.

El candidato turolense ha contrapuesto la trayectoria de Feijóo a la gestión de Pedro Sánchez y ha insistido en que la mejora de los servicios públicos debe situarse entre las principales prioridades de la acción política. «España necesita un nuevo Gobierno que se preocupe por sus ciudadanos», ha concluido Herrero.