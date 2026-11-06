Lakuerter íbera de Andorra prende el inicio de una nueva etapa de la mano de las Bodas de Isabel de Teruel

Los doce clanes de Lakuerter Íbera de Andorra han prendido este viernes los pebeteros que protegerán su poblado durante este fin de semana. Al grito de ‘¡Ulé!’ se encendía la última y más grande, la hoguera, de la mano del Ayuntamiento, el Consejo de Clanes y los pregoneros de este año, la Fundación Bodas de Isabel de Teruel. La recreación histórica cumple este año su 18ª edición con más de 30 actos programados y el reconocimiento que le otorga la Declaración de Interés Turístico de Aragón, conseguida en 2018, y su inclusión en la Asociación Española de Recreaciones Históricas.

La mayor novedad que ya ha destacado este viernes y que lo hará durante toda la fiesta es la nueva ubicación elegida ante la imposibilidad de continuar celebrándolo en la explanada habitual. «Hemos empezado el proyecto para crear un pabellón de fiestas, que ocupa el espacio que se empleaba. La nueva ubicación junto al frontón ha posibilitado que tengamos un espacio al lado para actuaciones y que se haya trasladado también el mercado para que esté todo junto», ha destacado el alcalde, Rafa Guía, en la inauguración.

Futura Declaración de Interés Turístico Internacional

El primer edil también ha dedicado unas especiales palabras a los pregoneros, asegurando el «honor» que es que la fiesta histórica por referencia de la provincia de Teruel, las Bodas de Isabel, se haya desplazado hasta Andorra. «Nos han dado un gran espaldarazo y son un ejemplo a seguir. Les felicitamos por la Declaración de Interés Turístico Internacional que consiguieron el año pasado y a la que nosotros también aspiramos en unos años», ha remarcado.

Desde la Fundación Bodas de Isabel, su directora Lorena Muñoz ha aseverado que recibieron la propuesta con gran ilusión y con ganas de disfrutar de la recreación: «Para nosotros es una novedad no tener que organizar nada, así que vamos a disfrutar al máximo y compartir este fin de semana con los vecinos y los organizadores, a quienes conocemos de las asambleas a las que acudimos como recreaciones históricas».

El acto de inicio de Lakuerter ha contado con otra novedad más artística, puesto que el pintor hijarano Alex Mirasol ha creado el diseño de la nueva escultura que adorna la rotonda de la avenida San Jorge, y que ha elaborado Hierros Alfonso. Sin embargo, la escultura no ha sido lo único en lo que ha trabajado el artista: «Cuando el Ayuntamiento me propuso esta idea, les comenté que quedaría mejor su se pintaba la superficie de la rotonda para darle más color y contraste», ha explicado. Para esta parte, el pintor eligió representar a cada clan con la imagen del animal que le da nombre y varios adornos de estilo íbero, todo en colores tierra.

Grupos con la indumentaria, acto de inauguración, desfile y encendido de pebeteros./ S.F.

De vuelta al siglo II a.C.

La localidad al completo ha sacado también sus mejores galas íberas, con balcones, fachadas y puertas decoradas por los vecinos. La zona del poblado y el mercado también ha sido cuidadosamente preparada para que en todo el municipio se respire el ambiente de Lakuerter.

La primera recreación de la programación tras los actos de inauguración ha sido el paso de Edad del Paso de Edad de las niñas organizada por el Clan Caballo, que ha terminado antes del cierre del mercado. La noche la han cerrado con un concierto los grupos locales Los Policos y Sabotaje.

El sábado se concentrarán algunos de los actos más destacados, como la visita guiada gratuita al poblado íbero de El Cabo, la presentación del libro Cadenas de Hierro y Barro, actividades infantiles y el desfile de la Legio VI. Por la tarde se celebrarán una representación teatral, juegos íberos, que presentarán nuevos retos, y, a las 19:00 horas, el gran desfile de clanes y romanos, seguido de la recreación de la cremación de un guerrero. La jornada terminará con la actuación de Tarraco Surfers y la quinta edición de La Grulla Fest.

Lakuerter terminará el domingo con un espectáculo de cetrería, talleres de artesanía y oficios, recreación de una boda íbera, exhibiciones de legionarios y actividades infantiles. También habrá degustaciones gastronómicas, una competición de chapas y una merienda popular. La fiesta concluirá a las 18:00 horas con la ronda de clausura de los clanes, amenizada por La Martingala.

Durante todo el fin de semana, el mercado íbero, organizado este año por el Ayuntamiento, y los distintos clanes serán protagonistas de una celebración que combina divulgación histórica, participación vecinal y entretenimiento, con el objetivo de acercar al público las costumbres y formas de vida de la cultura íbera.