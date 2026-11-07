Cayetana Álvarez de Toledo reúne a más de 400 personas en Teruel y llama a una «revolución de la decencia»

Más de 400 personas han asistido este sábado en Teruel al encuentro protagonizado por Cayetana Álvarez de Toledo, diputada y portavoz adjunta del Partido Popular en el Congreso, que ha llamado a impulsar una «revolución de la decencia» para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones. La número dos de la candidatura popular por Madrid para las elecciones generales del 29 de noviembre ha defendido la honestidad, la responsabilidad y la ejemplaridad en la política durante un acto de precampaña en el que también ha abordado el acceso a la vivienda, las dificultades de emancipación de los jóvenes y la inmigración.

La cita, celebrada en el antiguo Banco de España, actual sede del Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA), ha congregado a numerosos militantes y simpatizantes del PP, que han llenado las instalaciones. Bajo el título «Conversaciones con Cayetana», la dirigente popular ha participado en un formato de entrevista y diálogo abierto con el público, acompañada por la presidenta provincial del partido y candidata al Senado, Emma Buj, y por el cabeza de lista al Congreso por Teruel y alcalde de Calanda, Alberto Herrero.

Uno de los momentos más críticos de su intervención ha llegado al referirse al mitin protagonizado el viernes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Valencia, donde se coreó el nombre de Óscar Puente. Álvarez de Toledo ha acusado al dirigente socialista de tolerar muestras de apoyo a quien ha señalado como «responsable de la muerte de 115 personas», una grave acusación política que no supone una responsabilidad judicial acreditada. «Se comienza pactando con Bildu y se acaba coreando al responsable de la muerte de 115 personas», ha denunciado.

La diputada ha insistido en la necesidad de recuperar el prestigio de las instituciones y reforzar los mecanismos de rendición de cuentas de los responsables públicos. Su propuesta de una «revolución de la decencia» pasa, según ha explicado, por situar la honestidad, la moralidad y la ejemplaridad en el centro de la actividad política. «Hay que recuperar el principio del mérito, elegir a los mejores eliminando a vividores y cantamañanas», ha afirmado.

Vivienda, jóvenes e inmigración

El acceso a la vivienda y la falta de oportunidades para las nuevas generaciones han ocupado buena parte de su discurso. Álvarez de Toledo ha defendido una España «unida, libre y optimista», con unas clases medias fortalecidas y mayores posibilidades de desarrollo profesional para la juventud.

«Aquí se viene a trabajar, queremos jóvenes formados capaces de competir en todo el mundo», ha señalado. La parlamentaria ha lamentado la situación de desamparo que, a su juicio, padecen los jóvenes españoles y ha asegurado que «se emancipan 15 años más tarde que el resto de Europa», una comparación para la que no ha aportado datos durante el encuentro.

Para combatir las dificultades de acceso a una casa, ha apostado por poner más suelo en el mercado, incrementar la oferta residencial para abaratar los precios, combatir la ocupación y reducir los impuestos. En este sentido, ha recordado el compromiso del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de construir un millón de viviendas.

La diputada también ha dirigido duras críticas al PSOE y ha ironizado sobre su eslogan «No todos somos iguales». «Claro que no todos somos iguales, porque no tenemos un familiar proxeneta, ni nos vamos de vacaciones al día siguiente de que invadan nuestro país», ha afirmado, en una intervención que ha arrancado numerosos aplausos entre los asistentes. Sus palabras han incluido alusiones críticas al entorno del presidente del Gobierno y a su actuación política.

En el tramo final del encuentro, la dirigente popular ha abordado la inmigración, que considera necesaria siempre que esté vinculada al trabajo, la integración y el cumplimiento de la legalidad. «Claro que es necesaria la inmigración que tiene que venir a trabajar y a integrarse en unos valores mejores de los que proceden, no porque sean nuestros, sino porque son los que permiten a los distintos convivir en paz y libertad», ha manifestado.

Álvarez de Toledo ha defendido que «la ley debe ser igual para todos» y ha insistido en la importancia de que la entrada en España se produzca de manera legal.

La participación ciudadana ha sido otro de los asuntos de su intervención. La diputada ha animado al público a convertirse en «militantes de la democracia», en una apelación a una mayor implicación de la sociedad en los asuntos públicos y en la defensa de las instituciones.

El formato de «Conversaciones con Cayetana», una serie de encuentros públicos en los que la parlamentaria dialoga con militantes, simpatizantes y ciudadanos sobre la actualidad española y la situación institucional, ha permitido que el acto no se limitara a las preguntas del periodista encargado de conducir la entrevista. También se ha abierto un turno de participación de los asistentes, durante el que se han planteado diferentes preocupaciones políticas y sociales, entre ellas la situación de los pequeños municipios de la denominada «España vaciada».

La presidenta provincial del PP, Emma Buj, ha sido la encargada de abrir el encuentro. La también candidata al Senado ha subrayado la trascendencia de las elecciones generales del 29 de noviembre y ha defendido la necesidad de iniciar una nueva etapa política en España, centrada en el fortalecimiento institucional, la creación de oportunidades para los jóvenes y la recuperación de la confianza de los ciudadanos en sus representantes.

La presencia de Cayetana Álvarez de Toledo en la capital turolense se enmarca en la actividad de precampaña del Partido Popular en Aragón, a pocos días del inicio oficial de la campaña electoral, previsto para el 13 de noviembre. El encuentro ha permitido a la formación movilizar a sus simpatizantes en la provincia y trasladar sus principales propuestas políticas antes de la próxima cita con las urnas.