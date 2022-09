Carol Riol, Jorge Monzón, Lidia Navarro y Estela Catalán son tres maellanos y una nonaspina, alumnos del IES Bajo Aragón de Alcañiz. Desde el pasado viernes, los estudiantes, se han quedado sin la plaza en el transporte escolar que les traslada desde Caspe «por falta de espacio», según ha informado el instituto alcañizano a las familias. Estos alumnos se acercaban diariamente hasta la Ciudad del Compromiso para, así, junto a los caspolinos que estudian en Alcañiz, trasladarse en autobús a la localidad del Bajo Aragón. Sin embargo, ante la falta de plazas suficientes, DGA ha dado instrucciones de que solo suban a dicho vehículo los estudiantes caspolinos.

Riol, Monzón y Catalán estudian el Bachillerato de Artes Plásticas en Alcañiz, dado que esta modalidad no se oferta en el IES Mar de Aragón de Caspe. Dos de sus compañeras de clase en el instituto Bajo Aragón viven en Caspe y también tienen que trasladarse hasta Alcañiz para realizar sus estudios en arte. No obstante, las caspolinas tienen plaza en el trasporte escolar, pero los maellanos y la nonaspina no. Por su parte, Lidia Navarro estudia la Formación Profesional de Grado Medio de Auxiliar de Enfermería, pero está en la misma situación que sus compañeros de Maella y Nonaspe.

«El viernes, en el trayecto de vuelta de Alcañiz, la conductora nos dijo que a partir de ese día ya no teníamos derecho a subir en ese autobús«, recuerda la estudiante Navarro. «Nosotros nos desplazamos hasta Caspe para coger aquí esta línea que lleva a los estudiantes caspolinos hasta Alcañiz, por eso en dicho autobús nos tendrían que dar una plaza porque ya estamos en este mismo municipio, solo pedimos que nos den el mismo servicio que a los de Caspe«, apunta Jorge Monzón.

Por su parte, la directora del instituto alcañizano, M. Victoria Jiménez, les ha remitido la notificación del fin del servicio por escrito este martes. En el texto se expone que «dejan de ser usuarios de la Ruta de Transporte Escolar 11.2 de Caspe a Alcañiz por proceder de una población diferente a Caspe«.

Cabe destacar que los estudiantes de Nonaspe, Fabara y Maella, entre otros de las comarcas colindantes, cursan el bachillerato o los ciclos de Formación Profesional Básica, Media o Superior en el IES Mar de Aragón de Caspe, ya que es el que les corresponde por cercanía. Sin embargo, para aquellas materias que aquí no se imparten, los estudiantes que deberían ir al instituto caspolino se trasladan al alcañizano, donde sí que están dichos estudios.

«Estamos muy indignados con la situación, no entendemos por qué los de Caspe sí que tienen plaza en ese autobús y los del resto de la comarca no. Si faltan asientos deberían poner un transporte más grande o dos vehículos, pero no pueden excluir a unos pocos estudiantes», exclamó Carol Riol, una alumna afectada.

Fuentes de la consejería de Educación del Gobierno de Aragón no quisieron realizar declaraciones respecto a esta situación. No obstante, según el BOA, en la Proposición no de ley número 500/13, «tienen derecho a recibir las prestaciones propias del servicio de transporte escolar de forma gratuita aquellos alumnos que, por no disponer de oferta educativa en su localidad de residencia, deban desplazarse a un centro docente público ubicado en otra localidad próxima, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, en los estudios de segundo ciclo de Infantil, Primaria, E.S.O., Educación Especial, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio».

Por su parte, las familias de los estudiantes afectados, así como los propios alumnos, aseguran que seguirán «haciendo ruido» para que este servicio se les preste a ellos también.

Situaciones anteriores similares

El curso pasado otros estudiantes vivieron una situación similar. En ese caso, los alumnos provenían de Alcañiz pero estudiaban en Caspe la Formación Profesional de Agropecuaria, ya que no se oferta en el instituto alcañizano. Estos alumnos tuvieron que exigir una ruta de autobús que les trasladase hasta su centro de estudios.

Cabe destacar que aunque esta competencia pertenece a la provincia de Zaragoza, dado que se trataba de alumnos de un centro educativo de dicha provincia, la Dirección Provincial de Educación de Teruel fue la que tomó cartas en el asunto.