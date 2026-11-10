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10 NOV 2026|

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Maella visibiliza el papel de las mujeres en la vida y obra de Pablo Gargallo en sus II Jornadas de Arte dedicadas al artista

FOTOGALERÍA. La programación, organizada por el Ayuntamiento, busca promocionar el patrimonio artístico de la localidad

La alcaldesa Mireia Bondía en la Casa Natal Museo Pablo Gargallo en una visita./ Ayto. Maella
La alcaldesa Mireia Bondía en la Casa Natal Museo Pablo Gargallo en una visita./ Ayto. Maella

Sofía Fondevilla10 11 2026

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Cultura y Ocio

La figura de Pablo Gargallo volvió a cobrar protagonismo en Maella durante el pasado fin de semana, en las II Jornadas de Arte dedicadas al escultor y denominadas 'Las mujeres de Gargallo'. La localidad ahondó en la vida y obra de su artista más ilustre a través de una programación que, en esta ocasión, puso especial atención en el papel que desempeñaron las mujeres en su trayectoria personal y artística.

La cita dio continuidad a las primeras jornadas celebradas en 2025, coincidiendo con el Año Cultural de Maella, que sirvió para reforzar la promoción del patrimonio artístico del municipio. Tras la buena acogida de aquella primera experiencia, el Consistorio apostó por profundizar en aspectos más concretos de la trayectoria del escultor. La alcaldesa, Miriea Bondía, ha destacado la buena acogida de las jornadas y ha calificado de "éxito" esta segunda edición.

La Casa Natal Museo fue uno de los principales escenarios de las jornadas, con distintas sesiones de puertas abiertas que permitieron acercarse a las obras que alberga este espacio. Las jornadas iban a contar, en la casa, con una actividad de modelado en directo de una reproducción de una obra de Pablo Gargallo en su propia Casa Natal, sin embargo, tuvo que modificarse debido a la baja médica de la persona encargada de realizarla. Por ello, la propuesta se adaptó para dar mayor protagonismo a las explicaciones sobre las técnicas escultóricas y al intercambio de conocimientos entre los especialistas participantes.

Por otro lado, el cineteatro La Sinceridad acogió una conferencia y una mesa redonda para compartir y explicar tanto el trabajo del escultor como la presencia de la mujer. En esta programación participaron Rubén Castells, responsable del área de museos del Ayuntamiento de Zaragoza, acompañado por el equipo técnico del Museo Pablo Gargallo; Isabel Otín, de Serendipia Gestión Cultural; y los escultores Joaquín Hernández, natural de Maella, y Jesús Gazol, estrechamente vinculado a la obra de Gargallo y a la reproducción de sus creaciones. El encuentro estuvo moderado por Roser Quintana, responsable de la Casa Natal Museo Pablo Gargallo de Maella, mientras que la alcaldesa, Elena Mireia Bondía Pinós, fue la encargada de presentar las jornadas.

Las jornadas se completaron el domingo con dos talleres de arcilla que despertaron ya el interés antes de su celebración, especialmente entre el público infantil para la sesión matinal. Por la tarde, se organizó otro taller orientado a personas adultas.

La cultura como seña de identidad

Más allá de la programación, las jornadas responden a la voluntad del Ayuntamiento de Maella de consolidar la cultura como uno de los principales atractivos del municipio. El objetivo es reivindicar tanto el legado de los artistas que nacieron en la localidad como el trabajo de los creadores actuales, además de reforzar el conocimiento de este patrimonio entre la propia población. «Para nosotros, iniciar las jornadas era poner un poco en valor, para que la gente del pueblo y aquellos que quisieran venir de fuera pudieran conocer quién era Pablo Gargallo», señaló Bondía.

La Casa Natal Museo constituye una pieza fundamental en este propósito. Musealizada en 1985, permite acercarse a los primeros años de vida del artista y mantiene vivo su vínculo con el municipio que lo vio nacer. La colaboración iniciada en 2025 con el Museo Pablo Gargallo de Zaragoza abrió, además, nuevas posibilidades para la divulgación de su figura.

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