Estudios de actividades agropecuarias en Caspe: el futuro del sector primario

El Instituto de Secundaria de Caspe, IES Mar de Aragón, es uno de los centros participantes en el proyecto educativo del Gobierno de Aragón y la Asociación Clúster Nacional de Productores de Ganado Porcino, que busca formar a jóvenes del sector a través de la Formación Profesional. En la Ciudad del Compromiso ya son varios los estudiantes que han elegido esta modalidad de estudios.

El ciclo que se imparte en el instituto caspolino no es solo de ganadería, sino que también forma en todas las vertientes del ámbito agropecuario. El sector primario es, desde hace siglos, la base económica de la zona de Caspe y comarca. El instituto vio una necesidad de mano de obra especializada y bien formada para continuar con el relevo generacional, especialmente en granjas y en fincas frutales. En total, en todo el ciclo educativo, hay 20 estudiantes, entre ellos, tres chicas.

«Vamos a tratar entre todos de dar un impulso a nuestro territorio, y cuando digo territorio también me estoy refiriendo a comarcas aledañas como Alcañiz o Fraga, zonas eminentemente agrícolas y ganaderas», explica Santiago Pascual, uno de los profesores. «Queremos que los chavales tengan una opción de futuro en sus pueblos, que no tengan que irse si no quieren, que sea una opción laboral más para ellos y tengan un futuro digno». Según Pascual, estos alumnos serán la primera promoción de agropecuaria, lo que es «muy buena señal y muy esperanzador».

Futuro de la FP

Gracias a estos nuevos estudios, el centro está formando técnicos profesionales del sector de la agricultura, hortifruticultura, criado de ganado, avicultura, apicultura, floricultura, producción de leche, y operadores de maquinaria agrícola y ganadera.

La FP en el Instituto, además de contar con clases presenciales, virtuales y también visitas a las principales empresas y negocios del sector en la zona, se completa con prácticas en empresas del sector en las que los alumnos realizarán actividades propias de la profesión y cobrando un salario. El objetivo es que ya se queden como trabajadores de manera indefinida.