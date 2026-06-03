La incidencia menor ocurrida en la PAU en Alcañiz no requerirá medidas extraordinarias

La incidencia menor ocurrida en el primer día de a Prueba de Acceso a la Universidad en el IES Bajo de Aragón de Alcañiz se ha resuelto con el mejor de los escenarios posibles, sin medidas extraordinarias. El error, que ya ha quedado en algo anecdótico, se dio en el primer examen de la PAU -el de Lengua Castellana y Literatura II- cuando se repartió en su lugar el cuestionario de Historia de la Filosofía.

El vicerrector de Estudiantes y Empleo, Miguel Ángel Barberán, ha dado cuenta de la situación este miércoles en el instituto alcañizano, en una rueda de prensa en la que también se ha realizado el balance general de los primeros días de exámenes. "Se repartieron unos siete exámenes de Historia de la Filosofía y aunque los alumnos no pueden hacer nada hasta que se terminan de repartir a todos, hubo uno que dio el aviso de que no era el examen correcto. Enseguida se recogieron, por lo que lo tuvieron menos de un minuto", ha explicado.

Ante este suceso, la Universidad solicitó un informe al tribunal y otro al especialista de la materia y preparador del examen de Historia de la Filosofía para valorar si los alumnos tuvieron una ventaja significativa. "Se pudo ver el anverso, que se correspondía con la parte más competencial. Había que leer bien el texto, pensar todo lo que has estudiado y, en función de eso, leer las preguntas y responder. En el tiempo que se tuvo el examen eso no fue posible, aunque sí que vieron que el texto era de Platón", ha destacado Barberán, quien además ha constatado que en el examen dos estudiantes señalaron que ya sabían que "iba a caer" Platón.

Esto se suma al hecho de que el examen de Historia de la Filosofía se celebraba 45 minutos después del de Lengua Castellana y Literatura, y para el que debían estar 15 minutos antes para el llamamiento. Por tanto, si la prueba hubiera sido más espaciada, el propio vicerrector ha asegurado que el escenario habría sido diferente. En términos generales, Barberán ha añadido que el examen se desarrolló con normalidad y que no se ha reportado ninguna queja al respecto. "No nos planteamos ninguna otra medida. Se ha registrado como un incidente, se han dado las explicaciones y trabajaremos para evitar que vuelva a ocurrir", ha concluido.

La PAU se encuentra en su ecuador y el resto de incidencias comunicadas han sido también subsanadas con diligencia y rapidez. Por ejemplo, el martes se detectó una errata en la autoría de uno de los cuadros del examen de Historia del Arte, que fue corregida de viva voz por los tribunales al inicio de la prueba. También ha habido distintos problemas médicos con varios cuadros de ansiedad y un brote de gastroenteritis en Zaragoza, y una migraña que ha causado la hospitalización de una estudiante que se examinaba en Fraga. Cada caso es evaluado individualmente por parte de la Universidad para ofrecer las soluciones pertinentes. Se recuerda que siempre es necesario acudir a Urgencias y solicitar el justificante e informe correspondiente.