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19 MAY 2026|

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Expo Caspe busca superar los 30.000 visitantes con una edición más innovadora y con nueva web

La feria se celebrará del 31 de octubre al 2 de noviembre y espera recibir más de 200 expositores. El plazo de inscripción ya ha comenzado y se extenderá hasta finales de julio

Presentación en la sede del Gobierno de Aragón./ Ayto. Caspe
Presentación en la sede del Gobierno de Aragón./ Ayto. Caspe

La COMARCA19 05 2026

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Caspe

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Más innovación, conexión con el territorio y profesionalización son los objetivos que se marca la 44ª edición de Expo Caspe, que se celebrará del 31 de octubre al 2 de noviembre. El Ayuntamiento ha presentado este martes la cita, en Zaragoza, junto al Gobierno de Aragón y su directora general de Pymes, Autónomos, Comercio y Consumo, Carmen Herrarte; y la Asociación Profesional de Empresarios de Caspe y Comarca (APEC).

La pasada edición dio cuenta del peso de Expo Caspe como uno de los grandes encuentros del Bajo Aragón Histórico al superar los 30.000 visitantes, reunir a más de 200 expositores y ocupar más de 15.000 metros cuadrados de superficie expositiva. La alcaldesa, Ana Jarque, no solo espera igualar estas cifras, sino superarlas en este evento que asevera que continúa en crecimiento. Por su parte, Herrarte ha incidido en la relevancia de este tipo de eventos para las economías locales y ha recordado que Aragón cuenta actualmente con 125 certámenes dentro del calendario oficial ferial.

Bajo el concepto Agrocompromiso 5.0, la organización mantendrá el panel asesor multisectorial impulsado el pasado año, integrado por entidades públicas y privadas. La alcaldesa ha defendido la transformación de la feria en una plataforma estratégica capaz de reunir tecnología agrícola, soluciones agroindustriales, turismo, gastronomía, comercio, sostenibilidad y servicios ligados al medio rural.

La edición de este año reforzará además sus áreas temáticas con tres espacios diferenciados. El Pabellón 1, 'Sabor & Ritmo', estará dedicado a la agroalimentación y la gastronomía; el Pabellón 2, 'Agrotech 360', se centrará en agricultura, ganadería, maquinaria y tecnología; y el Pabellón 3, 'Goza & Compra', potenciará el comercio de proximidad y dedicará una zona a las asociaciones sin ánimo de lucro. La parte exterior, por otro lado, albergará una exposición de maquinaria agrícola, vehículos, remolques, trabajos en hierro y forja, food trucks y diversos espacios de ocio.

La feria contará también con la habitual nave ganadera, que incluirá animales vivos de razas ovinas, caprinas, bovinas y equinas. A toda la oferta, se sumarán de nuevo los puestos del mercado tradicional en la calle Diputación y la zona de atracciones.

Hora Sin Ruido

Durante el fin de semana volverá además la iniciativa Hora Sin Ruido, desarrollada junto a la Fundación Atención Temprana y la Asociación de Feriantes, con el fin de facilitar el acceso a las atracciones a menores con TEA o hipersensibilidad auditiva. El año pasado se incorporó un solo día y el Ayuntamiento busca extenderlo a los tres días de programación.

Como antesala al certamen, se celebrará el Foro Agrotech 360 del 26 al 29 de octubre. Estas jornadas técnicas se centrarán en temas claves para el sector primario como la innovación, sostenibilidad, digitalización, agricultura de precisión, relevo generacional y nuevos cultivos adaptados a condiciones climáticas extremas.

Expo Caspe estrena además una nueva página web, Expo Caspe, desde la que se puede consultar la programación, actividades, expositores y novedades de la feria. Asimismo, ya está abierto el periodo de inscripciones para los expositores desde la semana pasada y hasta finales de julio.

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